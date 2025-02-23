İstanbul Barosu'ndan Olağanüstü Genel Kurul

Haliç Kongre Merkezi’nde bugün yapılan seçimsiz Genel Kurul’a Türkiye Barolar Birliği Başkanı (TBB) Erinç Sağkan, Türkiye’nin pek çok şehrinden baro başkanı ile avukatların yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve dünyanın çeşitli ülkelerinden çok sayıda hukuk temsilcisi de katılarak mevcut yönetime olan desteklerini gösterdi.

‘VESAYETİ KABULLENEN YARIN CÜBBESİNİ İLİKLER’

Kongrenin düzenlendiği salona “Bugün vesayeti kabullenen yarın cübbesini ilikler”, “Hukuk yoluyla demokrasi için mücadeleye devam” ve “Demokratik irademize sahip çıkıyoruz” yazılı pankartlar asıldı.

Kongre salonunda katılımcılar tarafından, “Savunma susmadı, susmayacak” ve “Hak, hukuk, adalet” ve “Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganları atıldı.

Kurulun Divan Başkanlığına, oy birliğiyle avukat Hasan Fehmi Demir seçildi. Açılış konuşmasını ise İstanbul Barosu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu yaptı. Baro seçimlerinde yarıştıkları tüm grupların baroya yönelik müdahaleye yönelik olarak “Seçimle gelen seçimle gider” tavrı gösterdiklerini belirten Kaboğlu, İstanbul Barosu’nun çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin belleği olduğunu dile getirdi.

‘ANAYASA SUÇU EŞİĞİNE VARACAK İHALLER DİZİSİ’

Kaboğlu, dün basında yer alan İstanbul Barosu Başkanı ve yönetimi hakkında iddianame hazırlandığına yönelik çıkan haberlere de değinerek, “Belki İstanbul Barosu’na üye avukatları, Haliç Kongre Merkezi’ne gitmekten alıkoyabiliriz düşüncesiyle bu bir resmi dezenformasyondur. Bu aynı zamanda bir anayasa suçu eşiğine varacak olan zincirleme ihlaller dizisidir. İstanbul Barosu avukatları, tıpkı bütün Türkiye’nin avukatları olduğu gibi buna asla geçit vermemişlerdir. Baroların tanıdığı tek üstünlük hukuktur, anayasadır, insan haklarıdır. Bu şekilde devam etmektedir. İşte seçimlere yönelik müdahale de bu nedenle meslektaşlarımız tarafından püskürtülmüştür” şeklinde konuştu.

‘İSTANBUL BAROSU YÖNETİMİ BİR KİŞİ EKSİK’

Kaboğlu, Türkiye’de son iki aydır yargı yoluyla savunma nasıl çökertilir, nasıl dizginlenir, bunun provasının yapıldığını ifade ederek tutuklanan İstanbul Barosu Yönetim Kurulu üyesi Fırat Epözdemir’e de değindi. Kaboğlu, Epözdemir’in İstanbul Barosu’na karşı yürütülen operasyonla, anayasa dışı delili oluşturulmak amacıyla özgürlüğünden alıkonulduğunu ifade ederek 11 kişilik İstanbul Barosu Yönetim Kurulu’nun eksik olduğunu söyledi.

Kaboğlu, tutuklu bulunan ve vekilliği düşürülen Avukat Can Atalay’a da değinerek benzer bir örneğin TBMM’de de yaşandığını ifade etti.

Kaynak: ANKA