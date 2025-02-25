Vakıflar Genel Müdürlüğü Ramazanda 81 İlde İftar Sofrası Kuracak

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, mazbut vakıfların hayır şartlarını yerine getirme çalışmaları kapsamında iftar sofraları, Türkiye'nin 25 bölgesinde faaliyet gösteren Vakıflar Bölge Müdürlükleri tarafından düzenlenecek. Ramazan boyunca her gün ücretsiz iftar yemeği sunulacak.

İstanbul 1 ve 2. Bölge, Ankara, Adana, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Hatay, İzmir, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Malatya, Samsun, Şanlıurfa, Sivas, Tokat ve Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüklerine bağlı 81 ilde, iftar sofraları 29 gün boyunca hizmet verecek.

BELİRLENEN NOKTALARDA İFTAR ORGANİZASYONLARI

Ankara'da Hacı Bayram-ı Veli Mahallesi, Tacettin Dergahı, Etlik Şehir Hastanesi Onkoloji bahçesi, Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Acil bahçesi ve Hacı Bayram-ı Veli imareti, İstanbul'da Binbirdirek Sarnıcı, Ümraniye, Üsküdar ve Kartal, İzmir'de Gaziemir Bizim Bahçe Kır Düğün Salonu, Bayraklı Şehir Hastanesi acil servis bahçesi ve Konak Hisar Cami avlusu, deprem bölgesinde ise Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi yanı iftar sofralarının kurulacağı noktalar arasında yer alıyor.

YURT DIŞINDA DA İFTAR SOFRALARI KURULACAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye’nin yanı sıra Bosna Hersek, Kosova ve KKTC’de de iftar organizasyonları düzenleyecek.

Bosna Hersek’te Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Medresesi, Doboj Emmaus Rehabilitasyon Merkezi ve Srebrenitsa Öğrenci Yurdu’nda,

Kosova’da Priştine Erkek Öğrenci Yurdu, Priştine Kız Öğrenci Yurdu, Gilan Alaaddin Medresesi ve Prizren Terzi Memiş Bey Medresesi’nde,

KKTC’de Lefkoşa Ebubekir Camisi’nde iftar sofraları kurulacak.

Tüm bölge halkının davetli olduğu iftar organizasyonlarının yer bilgileri, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün sosyal medya hesaplarından duyurulacak.

Kaynak: AA