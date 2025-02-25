İş İnsanı ve Eşi Feci Kazada Hayatını Kaybetti

İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi Seniye Sertdemir hayatını kaybetti. Kazada iki otomobil çarpışırken, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İş İnsanı ve Eşi Feci Kazada Hayatını Kaybetti

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 71 yaşındaki iş insanı Mehmet Kazım Sertdemir ve eşi 72 yaşındaki Seniye Sertdemir hayatını kaybetti. Kaza, Mavişehir Mahallesi Fazıl Say Caddesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Mehmet Kazım Sertdemir'in kullandığı otomobil, kontrolünü kaybederek karşı şeride geçti ve R.A. yönetimindeki araçla çarpıştı. Kazada, Sertdemir çifti ile diğer araçtaki 29 yaşındaki H.N.E. yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, Sertdemir çifti doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA-İHA

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