Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor
Türkiye'de üretilen ünlü çikolata markasının ürünleri ile ilgili flaş karar! Almanya'nın Köln kentindeki bir mahkeme, "Dubai Çikolatası" adıyla satılan çikolataların tüketiciyi yanıltıcı olduğu gerekçesiyle satışını durdurma kararı aldı. Ünlü markanın çikolataları raflardan kaldırılıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Almanya'nın Köln kentindeki bir mahkeme, "Dubai Çikolatası" adıyla satılan çikolataların tüketiciyi yanıltıcı olduğu gerekçesiyle satışını durdurma kararı aldı. Türkiye'de üretilen çikolataların bu adla piyasaya sunulması, tüketicilerde yanıltıcı bir algı oluşturduğu gerekçesiyle yasaklandı.
Aldi Süd market zinciri tarafından "Alyan El Yapımı Dubai Çikolatası" adıyla satılıyordu. Ancak iş insanı Andreas Wilmers'in yaptığı şikayet üzerine ürün incelemeye alındı. Wilmers, ambalaj üzerindeki "Dubai Çikolatası" ifadesinin, çikolatanın Dubai’de üretildiği izlenimini verdiğini ancak ürünün Türkiye'de üretildiğini belirterek bunun tüketiciyi yanılttığını savundu.
ÇİKOLATANIN SATIŞI YASAKLANDI
Mahkeme, çikolatanın ambalajındaki "Dubai Çikolatası" ifadesinin tüketicide yanıltıcı bir algı yarattığına hükmetti. Ambalajda yer alan "Menşei: Türkiye" ibaresinin küçük yazılmış olması nedeniyle bu algıyı düzeltmekte yetersiz kaldığına karar verildi. Bunun sonucunda ürünün satışının yasaklanmasına ve Aldi Süd'ün dava masraflarını karşılamasına karar verildi.
DUBAİ TARZI ÇİKOLATA ÖNERİSİ
Andreas Wilmers, kararla ilgili açıklamasında, Türkiye’de üretilen bir çikolatanın “Dubai Çikolatası” adıyla satılmasının yanıltıcı olduğunu ifade etti. Daha açıklayıcı bir dil kullanılarak ürünün “Dubai tarzı çikolata” gibi bir isimle sunulmasının daha doğru olacağını belirtti. Wilmers, benzer bir durumu İsviçre’de de gündeme getirdiğini ve o olayda çikolata üreticisinin ambalajında değişikliğe gittiğini söyledi.