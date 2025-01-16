Türkiye'deki Ünlü Çikolata Markasının Satışı Yasaklandı: Raflardan Kaldırılıyor

DUBAİ TARZI ÇİKOLATA ÖNERİSİ

Andreas Wilmers, kararla ilgili açıklamasında, Türkiye’de üretilen bir çikolatanın “Dubai Çikolatası” adıyla satılmasının yanıltıcı olduğunu ifade etti. Daha açıklayıcı bir dil kullanılarak ürünün “Dubai tarzı çikolata” gibi bir isimle sunulmasının daha doğru olacağını belirtti. Wilmers, benzer bir durumu İsviçre’de de gündeme getirdiğini ve o olayda çikolata üreticisinin ambalajında değişikliğe gittiğini söyledi.