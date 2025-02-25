Babasını Sokak Ortasında Öldürdü

İzmir’in Kınık ilçesinde, 25 yaşındaki A.M. tartıştığı babası Metin Malgaz’ı kıraathane önünde tabancayla vurdu. Psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen A.M., jandarma tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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Babasını Sokak Ortasında Öldürdü

İzmir’in Kınık ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, A.M. (25) ile babası Metin Malgaz (47) arasında kıraathane önünde tartışma çıktı. Psikolojik sorunlar yaşadığı iddia edilen A.M., tartışmanın büyümesi üzerine yanındaki tabancayla babasına ateş açtı. Baba Metin Malgaz kanlar içinde yere düşerken, oğlu ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

JANDARMA YAKALADI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Metin Malgaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinden kaçan A.M., kısa süre içinde jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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