Hakkari'de Buz Sarkıtları 2 Metreyi Aştı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hava sıcaklıkları eksi 25'e kadar düştü. Soğuklar nedeniyle çatılarda buz sarkıtları 2 metreyi geçti. Son yılların en dondurucu günlerinin yaşandığını söyleyen vatandaşlardan Zafer Bilmez, "Cemreler düşmesine rağmen ilçede dondurucu havalar hat safhada. Şu an eksi 25'lere kadar gidildiği görüldü. Düşünün ilçenin içinden geçen dere tamamen buz tutmuş. Demek ki cemre düşmedi diyebiliriz. Şu an kışın en ağır günlerini yaşıyoruz" dedi.

Kemal Duman ise "Sabah kalktığımızda eksi 30'lara kadar çıkmış durumda. Cemre düşünce hava sıcak olacak diyoruz ama yanıldık, cemre kesinlikle düşmedi. Dere donmuş ve çatılarda baya buz sarktılar oluşmuş. En ağır kışı yaşıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA