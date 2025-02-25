İş İnsanı Yılmaz Ulusoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

İş insanı Yılmaz Ulusoy, tedavi gördüğü hastanede 84 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı.

İş İnsanı Yılmaz Ulusoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ulusoy için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sanatçı Orhan Gencebay ve Ulusoy’un sevenleri katıldı.

Akif Çağatay Kılıç, namaz öncesinde Ulusoy ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye mesajını iletti.

Ulusoy’un cenazesi, öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Yumurtayı Böyle Pişirmek Besin Değerini Katlıyor! Saç Dökülmesini EngelliyorYumurtayı Böyle Pişirmek Besin Değerini Katlıyor! Saç Dökülmesini EngelliyorYaşam

İstanbul Boğazı'nda İlginç Anlar! Batman Sörf Yaptı, Örümcek Adam Scooter Kullandıİstanbul Boğazı'nda İlginç Anlar! Batman Sörf Yaptı, Örümcek Adam Scooter KullandıGüncel

Kaynak: AA

Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit Kombi Kaç Derecede Yakılmalı? Hem Tasarruflu Hem Konforlu Isınma Yöntemi Bu Kadar Basit
İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri İkinci Ara Tatil 2025 Ne Zaman Başlayacak? İşte Ara Tatil Tarihleri
Hakkari'de Buz Sarkıtları 2 Metreyi Aştı Hakkari'de Buz Sarkıtları 2 Metreyi Aştı
İstanbul Boğazı'nda İlginç Anlar! Batman Sörf Yaptı, Örümcek Adam Scooter Kullandı Batman Sörf Yaptı, Örümcek Adam Scooter Kullandı
ÇOK OKUNANLAR
65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: Aidat Kiradan Fazla ise… 65 Bin TL’ye Kadar Yükseldi, Aidat Göçü Başladı! Ne Ev Sahipleri Ne Kiracılar O Detayı Bilmiyordu: A
İmamoğlu'na 'Sahte Diploma' Soruşturması: Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler... Avukatları Tek Tek Açıkladı! İşte O Belgeler...
Hem Esnek Çalışma Hem İkinci Emekli Maaşı! Cumhurbaşkanı Erdoğan Sinyali Verdi: Bu Yıl Devreye Giriyor Hem Esnek Çalışma Hem İkinci Emekli Maaşı! Bu Yıl Devreye Giriyor
AKP’nin Erken Seçim Tarihi Kulislerden Sızdı, 360 Vekil Sınırı İçin Çarpıcı Hamle AKP’nin Erken Seçim Tarihi Kulislerden Sızdı, 360 Vekil Sınırı İçin Çarpıcı Hamle
Ünlü Dizide Büyük Kriz: Başrol Diziden Apar Topar Ayrıldı Ünlü Dizide Büyük Kriz! Başrol Diziden Ayrıldı