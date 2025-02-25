İş İnsanı Yılmaz Ulusoy Son Yolculuğuna Uğurlandı

Ulusoy için Levent’teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi’nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Törende, ailesi ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, sanatçı Orhan Gencebay ve Ulusoy’un sevenleri katıldı.

Akif Çağatay Kılıç, namaz öncesinde Ulusoy ailesine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taziye mesajını iletti.

Ulusoy’un cenazesi, öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kaynak: AA