İş Gıda Krizinde 7 Bin Kişi İşsiz Kalmıştı! Fast Food Devlerinden Büyük Adım
Türkiye’de KFC ve Pizza Hut restoranlarını işleten İş Gıda’nın konkordato ilan etmesi, fast food sektöründe geniş yankı uyandırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 7 bin çalışanın işsiz kalma riski ile karşı karşıya kalması üzerine, sektörün önde gelen markaları işsiz kalan personellere destek olmak için harekete geçti. TAB Gıda, McDonald’s, Dürümle ve Etiler Marmaris, işe alım süreçlerinde İş Gıda çalışanlarına öncelik tanıyacaklarını açıkladı.
FAST FOOD DEVLERİNDEN İŞ GIDA ÇALIŞANLARINA ÖZEL DESTEK
İş Gıda’nın konkordato kararı sonrası sektörün önde gelen markaları, mağduriyetin önüne geçmek amacıyla işsiz kalan çalışanlara yönelik özel istihdam süreçleri başlattı. TAB Gıda, McDonald's, Dürümle ve Etiler Marmaris, işe alım süreçlerini hızlandırarak, bu çalışanlara yeni iş fırsatları sunacaklarını duyurdu.
ÖZEL İSTİHDAM EKİBİ KURULDU
Burger King, Popeyes, Arby’s, Subway, Sbarro, Usta Pideci ve Usta Dönerci gibi markaları bünyesinde barındıran TAB Gıda, İş Gıda çalışanları için özel bir istihdam programı başlattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “İşe alım süreçlerimizde İş Gıda çalışanlarını önceliklendiriyoruz. Sürecin takibi için özel bir ekip görevlendirdik ve yeni iş fırsatları yaratmaya devam edeceğiz” denildi.
Türkiye genelinde 1.830 restoran ve 22 bin çalışanıyla sektörün en büyük oyuncularından biri olan TAB Gıda, yeni iş fırsatları yaratmaya devam edeceklerini belirtti.
MCDONALD'S ÖNCELİK TANIYACAK
McDonald's Türkiye de İş Gıda çalışanlarının mağdur olmaması için işe alım süreçlerini hızlandıracağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, İş Gıda’dan ayrılan çalışanlar için uygun pozisyonların değerlendirmeye açılacağını ve başvurulara öncelik tanınacağı belirtildi.
DÜRÜMLE KAPILARINI AÇTI
160 şubesi ve 1.500 çalışanıyla büyümeye devam eden Dürümle, sektörde işsiz kalan çalışanlara destek vereceğini duyurdu. Dürümle Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Onur Sulkalar, yaptığı açıklamada "Bu yıl 40-50 yeni şube açmayı planlıyoruz. Kalifiye eleman ihtiyacımız var ve KFC ile Pizza Hut çalışanları bu konuda oldukça deneyimli. Uygun pozisyonlar için öncelik tanıyacağız" dedi.
ETİLER MARMARİS'DEN DAYANIŞMA VURGUSU
İş Gıda çalışanlarına destek olmak için harekete geçen bir diğer marka ise Etiler Marmaris oldu. Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi Seyhan Eripek, sektör içinde dayanışmanın önemine vurgu yaparak "Sektördeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. İşsiz kalan KFC ve Pizza Hut çalışanlarının mağdur olmaması için iş başvurularına açığız" açıklamasında bulundu.