İş Gıda Krizinde 7 Bin Kişi İşsiz Kalmıştı! Fast Food Devlerinden Büyük Adım

FAST FOOD DEVLERİNDEN İŞ GIDA ÇALIŞANLARINA ÖZEL DESTEK

İş Gıda’nın konkordato kararı sonrası sektörün önde gelen markaları, mağduriyetin önüne geçmek amacıyla işsiz kalan çalışanlara yönelik özel istihdam süreçleri başlattı. TAB Gıda, McDonald's, Dürümle ve Etiler Marmaris, işe alım süreçlerini hızlandırarak, bu çalışanlara yeni iş fırsatları sunacaklarını duyurdu.

ÖZEL İSTİHDAM EKİBİ KURULDU

Burger King, Popeyes, Arby’s, Subway, Sbarro, Usta Pideci ve Usta Dönerci gibi markaları bünyesinde barındıran TAB Gıda, İş Gıda çalışanları için özel bir istihdam programı başlattığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “İşe alım süreçlerimizde İş Gıda çalışanlarını önceliklendiriyoruz. Sürecin takibi için özel bir ekip görevlendirdik ve yeni iş fırsatları yaratmaya devam edeceğiz” denildi.

Türkiye genelinde 1.830 restoran ve 22 bin çalışanıyla sektörün en büyük oyuncularından biri olan TAB Gıda, yeni iş fırsatları yaratmaya devam edeceklerini belirtti.