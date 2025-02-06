Şirket Konkordato İlan Etti, KFC ve Pizza Hut İşçileri Kapıya Dayandı
İş Gıda’ya bağlı olarak KFC Türkiye ve Pizza Hut bünyesinde çalışan işçiler, İş Gıda’nın konkordato ilan etmesinin ardından bir anda işsizlik ve geleceksizlikle karşı karşıya kaldı. İstanbul ve Ankara’da eylem yapan işçiler haklarını talep etti.
Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan ve KFC ile Pizza Hut markalarının franchise işletmeciliğini üstlenen İş Gıda 7,7 milyar TL borç nedeniyle konkordato ilan etti.
İŞÇİLER ŞİKRETİN KAPISINA DAYANDI
Bünyesinde 7 bini aşkın işçiyi barındıran İş Gıda’nın konkordato ilanının ardından şirketin İstanbul Kavacık’ta ve Ankara Çukurambar’da bulunan binaları önünde yüzlerce işçi toplanarak haklarını talep etti.
HAKLARINI İSTİYORLAR
İşçilerin eylemine sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri de destek verdi.
İşçiler, aileleriyle birlikte yaklaşık 25 bin insanın mağdur olduğunu ve açlığa mahkum edildiğini belirterek haklarını talep etti.
İşçiler, hükümeti ve Çalışma Bakanlığının da seslerini duymasını isterken, haklarının verilmesi için haftalardır mücadele ettiklerini ancak bir çözüm alamadıklarını belirterek emeklerini ve çocuklarının geleceğini kimseye bırakmayacaklarını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi