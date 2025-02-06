Şirket Konkordato İlan Etti, KFC ve Pizza Hut İşçileri Kapıya Dayandı

İş Gıda’ya bağlı olarak KFC Türkiye ve Pizza Hut bünyesinde çalışan işçiler, İş Gıda’nın konkordato ilan etmesinin ardından bir anda işsizlik ve geleceksizlikle karşı karşıya kaldı. İstanbul ve Ankara’da eylem yapan işçiler haklarını talep etti.

Son Güncelleme:
Şirket Konkordato İlan Etti, KFC ve Pizza Hut İşçileri Kapıya Dayandı

Türkiye genelinde birçok şubesi bulunan ve KFC ile Pizza Hut markalarının franchise işletmeciliğini üstlenen İş Gıda 7,7 milyar TL borç nedeniyle konkordato ilan etti.

İŞÇİLER ŞİKRETİN KAPISINA DAYANDI

Bünyesinde 7 bini aşkın işçiyi barındıran İş Gıda’nın konkordato ilanının ardından şirketin İstanbul Kavacık’ta ve Ankara Çukurambar’da bulunan binaları önünde yüzlerce işçi toplanarak haklarını talep etti.

Şirket Konkordato İlan Etti, KFC ve Pizza Hut İşçileri Kapıya Dayandı - Resim : 1

HAKLARINI İSTİYORLAR

İşçilerin eylemine sendikalar, siyasi partiler ve kitle örgütleri de destek verdi.

İşçiler, aileleriyle birlikte yaklaşık 25 bin insanın mağdur olduğunu ve açlığa mahkum edildiğini belirterek haklarını talep etti.

İşçiler, hükümeti ve Çalışma Bakanlığının da seslerini duymasını isterken, haklarının verilmesi için haftalardır mücadele ettiklerini ancak bir çözüm alamadıklarını belirterek emeklerini ve çocuklarının geleceğini kimseye bırakmayacaklarını belirtti.

Şirket Konkordato İlan Etti, KFC ve Pizza Hut İşçileri Kapıya Dayandı - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İşçi direnişleri Konkordato
Son Güncelleme:
6 Şubat’ta 8 Dairesini, 8 Dükkanını Kaybetti, Şimdi Kiracı Olarak Yaşıyor 6 Şubat’ta 8 Dairesini, 8 Dükkanını Kaybetti, Şimdi Kiracı Olarak Yaşıyor
Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları Şubat Ayında Hangi Balıklar Tüketilmeli? İşte Mevsimin En Lezzetli Balıkları
6 Şubat Anma Programında Bayrak Krizi! Belediye Başkanı Küplere Bindi 6 Şubat Anma Programında Bayrak Krizi
Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem Herkesin Başına Gelebilir: Kireçlenmiş Demliği Pırıl Pırıl Yapan Yöntem
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş Türkiye'nin Evlilik Haritasi Ortaya Çıktı: En Çok Evlenen İl Bakın Hangisiymiş
Acı ve Bekleyiş Bir Aradaydı... 6 Şubat Depreminin En Acı Kareleri! İşte Türkiye'nin Hafızasına Kazınan Kareler
Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz, Üç Senaryoda Kazandıran Tek Yol Var Son Ankette Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Büyük Sürpriz
Emeklilikte 3 Dönem Şartı! Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı: Tüm Çalışanları İlgilendiriyor Özgür Erdursun '2.520 Gün' Detayını Paylaştı
Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek! Bill Gates 2025’in Para Haritasını Çizdi: Bu Yatırıma Yönelen Büyük Kâr Edecek!