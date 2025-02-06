6 Şubat Anma Programında Bayrak Krizi! Belediye Başkanı Küplere Bindi

Kırşehir'de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için yapılmak istenen anma programında bayrak krizi yaşandı. Kırşehir Belediye Başkanı Ekicioğlu, belediyenin bayrağını göremeyince "Bir tane bile belediyenin bayrağını koydurmuyorlar" diye tepki gösterdi. Ekicioğlu'nun tepkileri sonrası belediyenin bayrağı alana yerleştirilmek istendi ama Ekicioğlu "Koymayın, istemiyorum" dedi. Bunun üzerine ise Vali Demiryürek, "Tamam başkanım, tamam. Yeter artık" dedi.

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Kırşehir Cacabey Meydanı'nda 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için düzenlenen anma programına Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek, Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, Kırşehir İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ahmet Yıldırım, Kırşehir İl Emniyet Müdürü Erdoğan Kartal, İl Müdürleri, kurum ve kuruluş yetkilileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

BELEDİYE BAŞKANINDAN 'BAYRAK' TEPKİSİ

Anma programında dikkat çeken anlar yaşandı. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu gerçekleşen programda Kırşehir Belediyesi'nin bayrağının olmamasına "Bir tane bile belediyenin bayrağını koydurmuyorlar. Herkes başımıza Vali kesildi. Hem ortak program yapalım diyorsunuz hem de belediyenin bayrağını koymuyorlar" sözleriyle tepki gösterdi.

Program alanını terk eden Ekicioğlu'nu Kırşehir Vali Yardımcısı Alper Balcı sakinleştirdi ve Ekicioğlu program alanına geri döndü. Ekicioğlu bu kez de "Belediyeyi niye dışlıyorsunuz?" diye sorarak tepkisini dile getirdi.

Ekicioğlu'nun tepkisi üzerine belediyenin bayrağı alana yerleştirilmek istendi. Ekicioğlu "Koymayın, istemiyorum" deyince Vali Murat Sefa Demiryürek "Tamam başkanım, tamam. Yeter artık" dedi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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