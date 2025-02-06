6 Şubat’ta 8 Dairesini, 8 Dükkanını Kaybetti, Şimdi Kiracı Olarak Yaşıyor

6 Şubat 2023'te 11 ilde büyük bir yıkıma neden olan 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’nin en büyük felaketlerinden biri olan 6 Şubat depremlerinin 2'nci yıldönümü için düzenlenen törenlerde, hayatını kaybedenler özlemle anıldı.

‘ŞİKÂYETÇİ ASLA DEĞİLİM, ALLAH VERDİ, ALLAH ALDI’

Hatay Antakya'da 8 dairesi, 8 dükkanı bulunan esnaf Osman Turan, 6 Şubat depremiyle bütün mal varlığını kaybetti. Depremin ardından göç ettiği Bilecik'te kiracı olarak yaşamına devam eden Turan, geçimini devletin ve çocuklarının desteği sayesinde sürdürdüğünü belirtti.

Depremzede Osman Turan, 6 yaşından bu yana çalıştığını; esnafın içinde doğup büyüdüğünü ve zamanla önde gelen esnaflardan biri olduğunu belirtirken 6 Şubat depremiyle birlikte bütün mal varlığını kaybettiğini belirtti.

Turan, "Şikâyetçi asla değilim, Allah verdi, Allah aldı. Hiçbir şeyim kalmadı, hayatım boyunca kiracılık yapmadım. Allah'a, şükür Bilecik'te şimdi kiracı olarak oturuyorum. Çocuklarımdan Allah razı olsun. Kiramı çocuklarım ödüyor. Ben kendi yağımla kavrulup gidiyorum. Çok şükür devletimiz ev kirası veriyor" ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLARIM 5-6 SAAT ENKAZ ALTINDA KALDI’

Turan, asrın felaketini ve enkaz altından ailesinin kurtuluşunu anlatırken ise kendi acılarını unutup çocuklarının evine gittiklerini ifade etti. Apartmanın altında kendi marketleri olduğunu çocuklarının evinin de marketin üstünde olduğunu belirten Turan, o apartmanda dört dairesi dört de dükkanı olduğunu hepsinin gittiğini belirtti.

Çocuklarının 5-6 saat boyunca enkaz altında kaldığını, damatlarının kızını kurtarmaya çalışırken kızının kolunun çıktığını anlatan Turan, itfaiyenin gelmesini beklediklerini ancak gelemediklerini ve çocuklarını kendi imkanlarıyla kurtardıklarını belirtti.

Kaynak: İHA