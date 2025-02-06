Deprem Bölgesinde Yıl Sonuna Kadar Kaç Konut Yapılacak? 'Evine Girmeyen Tek Bir Vatandaşımız Kalmayacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde, Adıyaman Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda düzenlenen "Bir Oluruz" 6 Şubat Depremleri Anma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, programda yaptığı açıklamalarda depremin maliyetinin 150 milyar dolar olduğunu açıkladı. Erdoğan açıklamalarında, muhalefetin, iktidarın afet sonrası hamlelerine yönetimine yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Erdoğan, "Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları mesaiyi kentsel dönüşüme ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu işler sürekli eleştirerek olmaz. Hükümetimizin belediyelerimizin icraatları ortada" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

6 Şubat’ta 11 ilimizde meydana gelen sarsıntılar hepimizi derinden etkiledi. Birçok ülkenin yüzölçümünden daha büyük bir alanda meydana gelen depremlerden 14 milyon vatandaşımız etkilendi. Asrın felaketi ülkemiz için doğrudan 104 milyar dolar dolaylı olarak da 150 milyar dolarlık bir maliyete yol açtı.

Yüreklerimize düşen ateşi söndürmek için yorulmadan çalıştık. Gözyaşlarımızı içimize akıtarak çelik bir iradeyle yeniden ayağa kaldırıyoruz.

Aylarca deprem bölgesinde kalan bakanlarımızla yöneticilerimizle gösterdik, devleti deprem turistleri çekip gittikten sonra tam 2 yıldır süren inşa çalışmaları ile gösterdik. Yapılan yollar ve köprülerle inşa edilen okul ve hastanelerle verilen teşviklerle gösterdik.

O gün yıkıntılarla dolan sokaklarımız bugün çocuklarımızın gençlerimizin gülüşleriyle yeniden çiçekleniyor. Bizi ve devletimizi milletimize ve devletimize mahcup etmeyen Rabbimize bir kez daha hamdediyorum.

Sıcak ofislerinden ahkam kesenlere özet mahiyetinde bazı rakamları hatırlatmak istiyorum; Birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. Son 2 yılda deprem bölgemize 2,6 trilyon lirayı aşan yatırım yaptık. 2025 bütçemizde 584 milyar dolarlık kaynak tahsis ettik. Konutların tamamının yapımına başladık. 252 bin konut ve iş yerini bitirip hak sahiplerine teslim edeceğiz. 453 bin konut yapacak ve evine girmeyen iş yerine kavuşmayan kimseyi bırakmayacağız.

'EVİNE KAVUŞMAYAN VATANDAŞIMIZ KALMAYACAK'

Biz sadece birkaç ayda konutlarımızı yükseltmeye başladık. İki hafta önce 201 bininci yuvamızın anahtarlarını hak sahiplerine teslim ettik. Son iki yılda 2,6 trilyon lirayı aşan yatırımlar yaptık. İnşa edeceğimiz konutların tamamının yapımına başladık. Yıl başına kadar 453 bin konut yapacak ve evlerine ve iş yerine kavuşmayan tek bir vatandaşımızı dahi bırakmayacağız.

Depremde 1295 okul ve 9bin 935 derslik yıkılmış veya kullanılamaz hale gelmişti. Orta hasarlı 134 okul ve 1537 dersliği güçlendirdik. Az hasarlı 63 bin dersliği onardık. Bu çalışmaların sonunda 1241 yeni okul ve 19 bin 784 derslik yapacağız.

11 bin km'yi aşan iç me suyu ve kanalizasyon hattını yeniliyoruz. Türkiye'nin sınır ve kıyı uzunluğu da 11 bin km'dir. Bugün Türkiye çevresini dolanacak uzunlukta altyapı yatırımı gerçekleştiriyoruz. Hayatın normale dönmesi için bakanlık ve belediyelerimiz olağanüstü çaba gösterdi. 42.5 milyarlık bedel ile 110 sağlık tesisi tamamlandı. 34 sahra hastanesi 176 acil müdahale ünitesi kurduk. 58 milyar dolarlık tesislerin inşası devam ediyor. 557 acil yardım istasyonu yanı sıra 938 ambulans ile sağlık hizmetimizi sürdürüyoruz. Adalet hizmetlerinin kesintiye uğramadan sağlanması için yargı seferberliği başlattık. Bini hakim savcı olmak üzere 10 bin personel deprem şehirlerimizde görevlendirildi.

Hatay Havalimanımızın uçuş pisti depremde ciddi zarar görmüştü. Bu pistin yapım çalışmaları sürüyor. Yeni bir pisti inşallah Hatay’a tekrar kazandırıyoruz. 163 noktaya ücretsiz uydu terminaliyle kablosuz erişim noktaları kurduk.

Konteyner kentlerde kalan vatandaşlarımızın gıda market alışverişleri için 73 bin ‘Esenkart’ dağıttık. 18 bin afetzede öğrencimize eğitim-öğrenim bursu tahsis ettik.

Aile Bakanlığımız 4,1 milyon vatandaşımıza psikososyal destek sağladı. Deprem bölgemizdeki, 16 kadın konuk evinde 18 bin 200 afetzedeyi misafir ettik. İçme ve tarımsal sulama için 20 milyar liralık yatırımımız oldu, 46 milyar lira daha olacak.

Adıyaman özelinde ihya ve inşa çalışmaları kapsamında şimdiye kadar eğitimde 555 derslik yaptık. Sağlıkta 350 yataklı Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastanemiz hastane kabulüne başladı.

Deprem sonrası şehrimizde 27 bin 433 konut ve 3 bin 973 köy evini teslim ettik. İnşallah kalanları da bir sene içinde tamamlayıp teslim edeceğiz.

MUHALEFETE TEPKİ

Devletimiz tüm birimleriyle tüm kaynaklarıyla afetzede kardeşlerimizin yanında oldu olmaya da devam edecek. Deprem bölgesini sadece yıl dönümlerinde hatırlayanlar gibi laf üstüne laf koyanlar gibi değil taş üstüne taş koyanlardayız.

Muhalefetin de en azından yönettikleri belediyelerde reklama ayırdıkları mesaiyi kentsel dönüşüme ayırarak çabalarımıza katkı vermesini bekliyoruz. Bu işler sürekli eleştirerek olmaz. Hükümetimizin belediyelerimizin icraatları ortada.

Ana muhalefet partisi başkanı seçimden önce gelip bedava ev sözü verip sonra buhar oldu. Yüksek perdeden konuşanların çoğu deprem bölgesinin yolunu unuttu. Biz ise ilk günden beri elimizi çekmedik. Bundan sonra da elimizi buralardan asla çekmeyeceğiz.

Kaynak: Haber Merkezi