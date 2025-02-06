268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından yayımlanan kararname ile 268 hakim ve savcının görev yeri değişti. Adana ve Çanakkale'ye yeni cumhuriyet başsavcıları görevlendirildi.

268 Hakim ve Savcının Görev Yeri Değişti

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Birinci Dairesinin, hakim ve cumhuriyet savcılarının talepleri doğrultusunda yaptığı değerlendirme sonucu hazırlanan kararname, Kurulun internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, idari yargıda 13, adli yargıda 255 olmak üzere toplam 268 hakim ve savcı yeni görevlere atandı.

Kararnameyle Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin Adana Cumhuriyet Başsavcılığına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş de Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına görevlendirildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcıvekili Özkan Gürdoğan ise Çanakkale Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı.

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Kaynak: AA

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