Sibel Hemşire Cinayetinde Kan Donduran Savunma: Yaptığı Astral Seyahatler...

İstanbul’da aynı hastanede çalışan güvenlik görevlisi Cumali Varan tarafından katledilen Sibel Kavılı’nın öldürüldüğü cinayetin davası görülmeye başladı. Sanık Varan, ‘astral seyahat’ nedeniyle aralarında gerilim yaşandığını, kendisini öldürmek isterken silahın ateş almasıyla Sibel Kavılı’nın hayatını kaybettiğini iddia etti. Varan, Sibel'den korktuğu için olay yerindeki kanları temizlediğini söyledi.

Sibel Hemşire Cinayetinde Kan Donduran Savunma: Yaptığı Astral Seyahatler...

İstanbul Bağcılar'da yaşanan kadın cinayetinin duruşması görülmeye başlandı. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cumali Varan, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada savunmasını yapan Varan, yaşamını yitiren Sibel Kavılı'yla aralarında imam nikahı bulunduğunu ve 7 yıldır birlikte yaşadıklarını iddia etti.

Sibel Hemşire Cinayetinde Kan Donduran Savunma: Yaptığı Astral Seyahatler... - Resim : 1

‘ASTRAL SEYAHATLER BİZİ YALNIZLAŞTIRDI’

Sibel Kavılı'nın son 1.5 yıldır astral seyahatle ilgili aldığı eğitimleri kendi üzerinde denediğini ve sevdiği için buna izin verdiğini iddia eden Varan, savunmasında "Olay günü sekizinci yılımızdı. Sürpriz olsun diye bir çiçek aldım. Yanına gittim. Tartışma olmadı. Sadece 'Benim üzerimde astral seyahatle ilgili şeyler yapma' dedim. Çünkü yaptığı astral seyahatler bizi yalnızlaştırdı. Ben bir hafta sonra kardeşimde kaldım. Yanına gittiğimde bana 'Yeni eğitimler aldım. Senin üstünde denemek istiyorum' dedi. Ben kabul etmedim" şeklinde konuştu.

Olay günü Kavılı'nın kendisine vurduğunu, hakaret ettiğini iddia eden Varan, uzaklaşmak için girdiği balkondan tekrar içeri girince Kavılı'nın kendisine küfür ettiğini öne sürdü.

Sibel Hemşire Cinayetinde Kan Donduran Savunma: Yaptığı Astral Seyahatler... - Resim : 2

'VARLIKLARIM BENİ TERK EDİYOR'

Cumali Varan, kadının kendisine "Beni yalnız bırakıyorsun" dediği için duşa girmediğini iddia ederek, savunmasına devam etti:

"Seans yapmaya başladık. Ben kendimi kötü hissettiğimi söyledim. Sibel bana 'Senin yüzünden varlıklarım beni terk ediyor. Sen semalara çıkıyorsun, sen semalardasın' dedi. 'Benim aklımla oynama' dedim.

‘KANLARI SİBEL’DEN KORKTUĞUN İÇİN TEMLİZLEDİM’

Cinayet anını anlatan Varan, silahı kendini vurmak için aldığını, silahın orada olduğunu maktul Kavılı’nın bildiğini öne sürerken; silahı kafasına dayadığı esnada Kavılı’nın kolunu çekmesiyle birlikte silahın ateş aldığını ve Kavılı’nın göğsünden vurulduğunu iddia etti.

Varan, “Düşerken kolumdan tutuyordu, yine patladı. Sibel'i yatağa yatırdım. Olay yerindeki kanı Sibel'den korktuğum için temizledim. Sibel temiz olmak istiyordu" sözleriyle cinayet mahalindeki kanları temizlediğini belirtti.

Sibel Hemşire Cinayetinde Kan Donduran Savunma: Yaptığı Astral Seyahatler... - Resim : 3

BİR SÜRE ÖNCE AYRILDILAR İDDİASI

Tanık Ahmet Gürbüz ise baldızı Sibel Kavılı ile sanığın bir süre önce ayrıldıklarını belirtti. Kavılı'nın kendisine Varan'ın onu rahatsız ettiğini aktardığını söyleyen Gürbüz, "Sanığın tüm eşyalarını topladık. Kendisine götürdüm. Bunlar olaydan bir hafta önce yaşanmıştı" şeklinde konuştu.

TUTUKLULUK HALİNE DEVAM KARARI

Varan'ın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENİYOR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Mart 2024'te Bağcılar'da hemşire Sibel Kavılı'yı (44) aynı hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan, birlikte yaşadığı Cumali Varan'ın (46) silahla ateş ederek öldürdüğü ve 30 Mart'ta, olaydan sonra Gebze'den Bolu'ya gitmek üzere kaçtığı belirlenen Varan'ın otobüs mola verdiği sırada yakalandığı kaydedilirken, "Kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen Cumali Varan hakkında ayrıca "ruhsatsız silah taşıma" suçundan dolayı 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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Kaynak: AA

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