Türkiye'deki Yabancı Temsilciliklerden 6 Şubat Mesajları

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Türkiye’deki yabancı misyon temsilcilikleri mesajlarl yayınladı.

Öne çıkan bazı mesajlar şu şekilde:

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman: Türkiye’yi sarsan yıkıcı depremlerin ikinci yıl dönümü dolayısıyla, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor ve depremlerden etkilenenlerin hâlâ taze olan acılarını paylaşıyoruz.

Birleşik Krallık’ın Ankara Büyükelçiliği: 6 Şubat depremlerinin 2’nci yıldönümünde, hayatını kaybedenleri saygıyla anıyor, tüm Türkiye'ye bir kez daha taziyelerimizi ve geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz.

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçiliği: Bugün, iki yıl önce Türkiye’nin güney bölgelerini sarsan yıkıcı depremin kurbanlarını derin bir hüzünle anıyoruz. Bu büyük felaket, sevdiklerini, yuvalarını ve yaşamlarını kaybeden milyonlarca insanın kalbinde silinmez izler bıraktı.

Ukrayna olarak, o zor günlerde olduğu gibi bugün de Türk halkının yanındayız. Milletlerimizin en zor zamanlarda sergilediği güçlü dayanışma ve kardeşlik bağlarını daima hatırlıyoruz. Hayatını kaybedenleri rahmetle anıyor, yakınlarını kaybedenlere en derin taziyelerimizi sunuyoruz. Acınızı paylaşıyoruz, yanınızdayız.

İtalya’nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye'nin güneydoğusunu vuran korkunç depremin ikinci yıldönümünde Büyükelçi Giorgio Marrapodi ve tüm Büyükelçilik olarak Türk halkı ve yetkilileriyle birlik içinde hayatını kaybedenleri anıyor ve depremden etkilenenlerin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Acil durumun başlangıcından bu yana İtalya , yardım çabalarına destek olmak üzere Türkiye ile birlikte seferber olmuştur.

Birleşmiş Milletler kuruluşları ile işbirliği içinde, özellikle okul alanında yeniden inşa girişimlerine ve etkilenen Kahramanmaraş, Gaziantep ve Şanlıurfa bölgelerinde sosyo-ekonomik yardıma katkıda bulunmuştur. Anma gününde ve yeniden inşaya destekte yanınızdayız.

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği: İki yıl önce bugün 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli yıkıcı deprem nedeniyle Türk halkının acısını paylaşıyor, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Rusya, arama-kurtarma ekibini göndererek Türkiye’nin yardımına koşan ilk ülkelerden biriydi.

Hollanda’nın Ankara Büyükelçiliği: Türkiye’yi acıya boğan depremlerin üzerinden iki yıl geçti. Bu trajedinin tüm kurbanlarını anıyoruz.

Azerbaycan’nın Ankara Büyükelçiliği: Yıkıcı 6 Şubat depreminin 2. senesinde depremde hayatını kaybeden kardeşlerimizi hüzün ve rahmetle anıyor, Allah’tan rahmet diliyoruz. Kardeş Türk halkının acısını en kalbi duygularımızla paylaşıyoruz.

Kanada’nın Ankara Büyükelçiliği: Bugün, 6 Şubat 2023’te meydana gelen trajik depremleri anarken Türk halkıyla omuz omuza duruyoruz. Düşüncelerimiz kurbanlar, hayatta kalanlar ve hayatlarını yeniden inşa eden herkesle birlikte. Kanada sadık bir dost ve ortak olmaya devam etmektedir.

Meksika’nın Ankara Büyükelçiliği: Bugün 6/02/2023’te Türkiye’yi sarsan depremlerde hayatını kaybedenleri saygıyla anıyoruz. Meksika Büyükelçiliği olarak, Türk halkıyla dayanışmamızı bir kez daha yineliyoruz.

Kaynak: ANKA