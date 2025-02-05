Hakim ve Savcı Atamaları Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla 30 Ocak 2025 günü yapılan Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları ile İdari Yargı Hakimleri atamaları yayınlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından 30 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen törende yapılan ad çekme sonucuna göre belirlenen 1075 hakim ve savcının ataması yapıldı. Söz konusu atamalar 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 13. maddesi gereğince yapıldı.

Böylelikle; 27'nci adli yargı döneminden 512 hakim ve 332 Cumhuriyet Savcısı, avukatlık mesleğinden geçen 13'üncü adli yargı döneminden 77 hakim ve 64 Cumhuriyet Savcısı ile 17'inci idari yargı döneminden 90 hakimin görev yerleri belli oldu.

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Kaynak: Haber Merkezi