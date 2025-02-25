Emekliler Sabah Erkenden Yola Koyuldu: İstanbul’da Eksi 7 Derece Soğukta Kahreden Kuyruk

İstanbul, geçtiğimiz hafta Sibirya soğuklarının etkisiyle yılın en düşük sıcaklıklarını gördü. Sabah saatlerinde hissedilen sıcaklık -7 derecelere kadar düşerken dondurucu havaya rağmen, Beylikdüzü’ndeki Et ve Süt Kurumu mağazasının önünde uzayan kuyruklar, yaklaşan Ramazan ayının da etkisiyle giderek arttı. Uygun fiyatlı et alabilmek için sıraya giren vatandaşların çoğunluğunu emekliler oluşturdu.

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Piyasa fiyatının yaklaşık yarısına et satışı yapılan Beylikdüzü’ndeki mağaza, her gün sınırlı miktarda ürünü satışa sunuyor. Bu nedenle sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah 08.00’de açılan mağazadan eli boş dönmek istemeyenler, 05.00’ten itibaren beklemeye başladı. Engelli yurttaşlar ve onlara refakat edenler için ayrıca bir sıra oluşturulurken, birçok kişi sabahın ayazında beklemenin zorluğuna dikkat çekti.

Emekliler Sabah Erkenden Yola Koyuldu: İstanbul’da Eksi 7 Derece Soğukta Kahreden Kuyruk - Resim : 1

EMEKLİLER SAAT 5'TE YOLA DÜŞTÜ

Daha önce saat 06.00’da gelip eli boş döndüğünü söyleyen bir vatandaş, bu kez şansını erken gelerek denediğini belirterek, “Saat 5'te kalktık geldik. Bekliyoruz. Önümüz Ramazan, kıymayla et alabilirsek alacağız" dedi.

'2 AYDA BİR ET ALABİLİYORUZ'

Eşinin emekli maaşıyla geçindiklerini söyleyen bir vatandaş ise, 2 ayda bir et alabildiklerini söyledi. Daha önce de çok kez kuyrukta beklediğini aktaran bir vatandaş, "Bu, vatandaşın kabahati, bizlerin kabahati. Bizler onu getirdik, gökten gelmedi ki. Vatandaş, 'bundan iyisi yok' derse, işte böyle olur" ifadelerini kullanırken, bir diğer vatandaş ise, "Rezilliğe bak. Bu, başımızdakilerin ayıbı" dedi.

Emekliler Sabah Erkenden Yola Koyuldu: İstanbul’da Eksi 7 Derece Soğukta Kahreden Kuyruk - Resim : 2

Bir kilo kıyma için dondurucu soğukta kuyrukta bekleyen vatandaşların görüşleri şu şekilde:

Ayla Avutur: Bir sefer geldim, hiçbir şey alamadım. Birşey kalmamıştı, bitmişti. Bugün dedim bir şansımı deneyeyim. Bugün biraz daha erken geldik. Saat 5'te kalktık geldik. Bekliyoruz. Önümüz Ramazan, kıymayla et alabilirsek alacağız.

Bir vatandaş: "8'inci sıradayım. 5'te geldim. Maaşımızı aldıkça buraya geliyoruz, bir kilo kıyma alabilmek için. Kasapların kapısına gidemiyoruz. Aldığımız para 14 bin lira. O parayı ete mi vereceksin, doğalgaza mı vereceksin, elektriğe mi vereceksin. Çok zor. Burada yüzlerce insan saatlerce bekliyor. Bazılarının hayatı tıkırında, bazıları da böyle soğukta bekliyor işte. Sabır mabır kalmadı. Sabahleyin kalkmış, erkenden gelmiş herkes 1 kilo kıyma alabilmek için. Yazık değil mi bu insanlara?"

Bir vatandaş: "Ayda 1 kere geliyoruz. Burada kıyma 300 liraysa dışarıda 650 lira. Boynumuzu büküyoruz, kuyruğa giriyoruz, alıp gidiyoruz. Ekonomi iyi olsa sabahın 5'inde kuyruğa niye giriyoruz. (Sırayı göstererek) hepsi emekli."

Emekliler Sabah Erkenden Yola Koyuldu: İstanbul’da Eksi 7 Derece Soğukta Kahreden Kuyruk - Resim : 3

Kaşif Otur: "5'i 12 geçe buradaydım, 10'uncu kişi benim. 2 ayda 1 (geliyorum). (Kasaptan) çok zor."

Bir vatandaş: "Ayda 1 falan geliyoruz. Şu durumda kasaptan almıyoruz. Çünkü, kasaptan aldığımız zaman biraz zorlanıyoruz."

Sefer Kaşka: "6'da geldim. 2 ayda 1 geliyorum. (Kasaptan) almıyoruz. Eşim emekli, ondan 2 ayda 1 geliyoruz, ne yapalım."

Bir vatandaş: "Daha önce çok geldim, aynı şey. Bu, vatandaşın kabahati, bizlerin kabahati. Bizler onu getirdik, gökten gelmedi ki. Vatandaş, 'bundan iyisi yok' derse, işte böyle olur."

Emekliler Sabah Erkenden Yola Koyuldu: İstanbul’da Eksi 7 Derece Soğukta Kahreden Kuyruk - Resim : 4

Bir vatandaş: "Bu kuyruğu yaptıran utansın."

Bir vatandaş: "Rezilliğe bak. Bu, başımızdakilerin ayıbı."

Bir vatandaş: "Ramazan diye ilk defa geliyorum. (Ramazan alışverişini buradan) yapmaya çalışacağız. Biz emekliyiz, nasıl alacağız kasaptan."

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Kaynak: ANKA

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