Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu, 4 Şüpheliye Adli İşlem

Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu, 4 Şüpheliye Adli İşlem

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında 4 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilere yönelik yapılan üst aramalarında toplam 4,33 gram metamfetamin ele geçirildi.

Yakalanan şahıslar hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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