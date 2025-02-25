Ordu’da Uyuşturucu Operasyonu, 4 Şüpheliye Adli İşlem
Ordu'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 4 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve ticaretine karşı yürüttükleri çalışmalar kapsamında 4 şüpheliyi takibe aldı. Şüphelilere yönelik yapılan üst aramalarında toplam 4,33 gram metamfetamin ele geçirildi.
Yakalanan şahıslar hakkında "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem başlatıldı. Yetkililer, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.
Kaynak: İHA