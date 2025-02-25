Ordu’da Aranan 20 Şahıs Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada yapılan çalışmalar neticesinde 47 şahıs hakkında çeşitli maddelerden işlem gerçekleştirildi.

Ekiplerin yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde ayrıca, farklı suçlardan aranması olan 20 şahıs yakalandı.

Adli mercilere sevk edilen bu şahıslardan 14’ü tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Kaynak: İHA