Nazilli'de Kapalı Alanda Tütün Tüketimine Ağır Ceza
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği sıcak nokta uygulamasında kapalı alanda tütün mamulü tüketimine izin veren 4 işletmeye 78 bin TL idari para cezası kesildi.
Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun bulunduğu İsabeyli Mahallesi KYK bölgesinde suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Yapılan sıcak nokta uygulamasında, 9 iş yeri denetimden geçirildi ve 315 kişi sorgulandı. Denetimler sırasında 4 işletmede, kapalı alanlarda tütün mamulü tüketildiği tespit edildi. 4733 Sayılı Kanun kapsamında işletmelere ayrı ayrı 19 bin 500 TL olmak üzere toplamda 78 bin TL idari para cezası uygulandı.
Kaynak: İHA
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