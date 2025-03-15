Akbelen Direnişinde Kritik Adım! Mahkemeden Umut Veren Karar

İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesi, Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Kemerköy Termik Santrali’ne verilen Çevre İzin ve Lisans Belgesi’ne ilişkin önemli bir karar aldı. Mahkeme, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin daha önce davayı reddetmesini usul ve yasaya aykırı bularak, dosyanın yeniden incelenmek üzere mahkemeye iadesine karar verdi.

ÇEVRE KİRLİLİĞİNE NEDEN OLUYOR

Akbelen Ormanı’nın kesilmesine yol açan kömür madeni, Kemerköy Termik Santrali’ne yakıt sağlıyor. 2019 yılından bu yana ormanlarını korumak için mücadele eden İkizköylüler, aynı zamanda termik santrallerin hava, su ve toprak üzerindeki olumsuz etkilerine karşı da hukuki girişimlerde bulundu. Karadam Karacahisar Doğayı Koruma Derneği (KARDOK), santralin çevre mevzuatına aykırı olarak faaliyet gösterdiğini ve ciddi çevresel kirliliğe neden olduğunu belirtti.

İPTAL DAVASINA RET

KARDOK, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Kemerköy Termik Santrali’ne verilen çevre izin ve lisansının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali için dava açmıştı. Ancak Muğla 2. İdare Mahkemesi, bilirkişi incelemesi yapmadan davayı reddetti.

KARDOK’un avukatı Pınar Gayretli, santralin çevre mevzuatına uygun hale gelmesi için gerekli yatırımları yapmadığını belgelerle kanıtladıklarını belirtti.

Gayretli, açıklamasında, “Çevreyi kirleten ve insan sağlığına zarar veren kömürlü termik santrallerin çevre mevzuatına uyumlu hale gelebilmeleri için yatırımlarını tamamlamaları gerekiyor. Muğla’da görülen davada Kemerköy Termik Santralinin bu yatırımları yerine getirmediğini, çevre izin ve lisansının hukuka aykırı verildiğini belgeleri ile kanıtladık. Ayrıca zaten, çevre izni için gerekli yatırımları tamamlamadıklarını YK Enerji şirketi de basın yolu ile itiraf etmişti. Ancak dava boyunca çevre izninin hukuka uygun olup olmadığının değerlendirilmesi için istenen resmi belgeler Çevre Bakanlığı tarafından mahkemeye sunulmadı. Böylesi teknik bir davada Muğla İdare Mahkemesi konunun teknik olarak bilirkişi tarafından incelenmesine gerek bile görmeden, gerekçesiz biçimde başvurumuzu reddetti. Şimdi, İzmir Bölge İdare Mahkemesinin aldığı çok yerinde karar ile dava Muğla’da yeniden görüşülecek. Bu kez bilirkişi incelemesi yapılarak, gösterdiğimiz kanıtların ve tesisin çevre izin ve lisansı verilme sürecindeki eksiklerin tespit edileceği bir dava süreci bekliyoruz. Adalete erişim hakkımızın teslim edileceğine inanıyoruz. On yıllardır çevreyi kirleterek çalıştırılan bu santralin yurttaşların sağlıklı bir çevrede yaşam hakkını çiğneyerek çalışmasına müsaade edilemez” ifadelerini kullandı.

İzmir Bölge İdare Mahkemesi, Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin kararında teknik ve hukuki değerlendirmelerin eksik olduğunu vurguladı. Mahkeme, şu hususlara dikkat çekti:

Çevresel etkilerin yeterince değerlendirilmediği,

Teknik ve hukuki eksikliklerin giderilmeden karar verildiği,

Keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmaksızın hüküm kurulduğu tespit edilerek, kararın yeterli gerekçeye dayanmadığına.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

İzmir Bölge İdare Mahkemesi’nin kararıyla birlikte, Kemerköy Termik Santrali’nin çevre izin ve lisans süreci yeniden yargılanacak. Bu süreçte, santralin çevresel etkileri ve hukuka uygunluğu detaylı şekilde değerlendirilecek.

Çevre koruma açısından önemli bir dönemeç olan bu karar, çevre mevzuatına aykırılıkların daha kapsamlı incelenmesini sağlayacak. Eğer mahkeme çevre izin ve lisansının iptaline karar verirse, Kemerköy Termik Santrali’nin faaliyetlerinin durdurulması gerekecek.

NE OLMUŞTU?

2019’da Akbelen Ormanı’nın, Kemerköy ve Yeniköy termik santrallerine kömür sağlamak amacıyla madencilik faaliyetlerine açılması gündeme gelmişti. İkizköylüler, bu sürece karşı çıkmış ve iki yıl boyunca çadırlı nöbet tutarak ormanı korumaya çalışmıştı. Ancak 2023 Temmuz ayında, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 780 dönümlük Akbelen Ormanı kesildi ve madencilik faaliyetleri başladı.

Madencilik faaliyetlerinin genişletilmesi, bölgedeki zeytinlikler nedeniyle şu an tam olarak gerçekleşemese de, İkizköylüler hem zeytinliklerini korumak hem de termik santrallerin çevreye olan zararlarını önlemek için mücadeleye devam ediyor.

Kaynak: Haber Merkezi