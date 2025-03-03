Sahte İçki Soruşturmasında 52 Tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sahte içki soruşturmasıyla ilgili İstanbul ve Ankara'da toplam 52 şüphelinin tutuklandığını, 49 kişi hakkında da adli kontrol kararı verildiğini açıkladı.

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Sahte İçki Soruşturmasında 52 Tutuklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul ve Ankara'daki sahte içki soruşturmaları ile ilgili açıklama yaptı.

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, "İstanbul ve Ankara'da sahte alkol kullanımı nedeniyle meydana gelen ölümler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından başlatılan adli soruşturmalar titizlikle sürdürülmektedir" dedi.

Sahte İçki Soruşturmasında 52 Tutuklama - Resim : 1

Tunç, soruşturmalar kapsamında; İstanbul'da 24 şüphelinin tutuklandığını, 10 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini, Ankara'da 28 şüpheli tutuklandığını, 39 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini söyledi. Bakan, İstanbul ve Ankara'da toplamda 52 şüphelinin tutuklandığını, 49 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildiğini ifade etti.

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Kaynak: DHA

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