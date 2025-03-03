İBB Medya A.Ş.'ye Polis Baskını

Edinilen bilgilere göre, başlatılan bir soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir ekip İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş.'ye operasyon düzenledi.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre operasyon, "Medya A.Ş. bilgisayarlarından bilgi silindiğine" ilişkin bir ihbarın yapılması ile düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine bilgisayarları toplatma kararı aldırdı.

BİR BİLGİSAYARA EL KONULDU

Ekipler Medya A.Ş.'nin Şişli'deki merkezine giderek, bir bilgisayara el koydu. ANKA'nın servis ettiği habere göre; soruşturmanın Medya A.Ş.'den ihale alan şirketlerle ilgili olduğu, el konulan bilgisayarın da muhasebe departmanıyla ilgili bir bilgisayar olduğu belirtildi.

Başsavcılık yetkilileri soruşturmanın gizliliği gereği bu aşamada başka bilgi paylaşamayacaklarını kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi