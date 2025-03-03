İBB Medya A.Ş.'ye Polis Baskını

İBB iştiraki Medya A.Ş.'ye polis baskını yapıldı. Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre, ekipler 'Medya A.Ş. bilgisayarlarından bilgi silindiğine' ihbarı üzerine harekete geçti. Başsavcılık bunun üzerine bilgisayarları toplatma kararı aldırdı, bir bilgisayara el konuldu.

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Edinilen bilgilere göre, başlatılan bir soruşturma çerçevesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden bir ekip İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Medya A.Ş.'ye operasyon düzenledi.

Gerçek Gündem'in edindiği bilgiye göre operasyon, "Medya A.Ş. bilgisayarlarından bilgi silindiğine" ilişkin bir ihbarın yapılması ile düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bunun üzerine bilgisayarları toplatma kararı aldırdı.

İBB Medya A.Ş.'ye Polis Baskını - Resim : 1

BİR BİLGİSAYARA EL KONULDU

Ekipler Medya A.Ş.'nin Şişli'deki merkezine giderek, bir bilgisayara el koydu. ANKA'nın servis ettiği habere göre; soruşturmanın Medya A.Ş.'den ihale alan şirketlerle ilgili olduğu, el konulan bilgisayarın da muhasebe departmanıyla ilgili bir bilgisayar olduğu belirtildi.

İBB Medya A.Ş.'ye Polis Baskını - Resim : 2

Başsavcılık yetkilileri soruşturmanın gizliliği gereği bu aşamada başka bilgi paylaşamayacaklarını kaydetti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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