Sulama Kanalına Giren 10 Yaşındaki Muhammed'den Acı Haber

Adana'da sulama kanalına giren 10 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sulama Kanalına Giren 10 Yaşındaki Muhammed'den Acı Haber

Adana’nın Seyhan ilçesinde sulama kanalına girip akıntıya kapılan 10 yaşındaki Suriyeli Muhammed Al Khalif’ten acı haber geldi.

Dün öğle saatlerinde sulama kanalına giren Muhammed, bir süre sonra akıntıya kapıldı. İhbar üzerine Su Altı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler sevk edildi. Küçük Muhammed’in cansz bedeni akşam saatlerinde bulundu.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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