Hava ısındı boğulma vakaları arttı: 6 ayda 17 kişi boğularak can verdi

Hava sıcaklıklarının artmasıyla boğulma vakalarında da artış meydana geldi. Şanlıurfa'da sulama kanalı ve göletlerde bu yıl içerisinde 12’si çocuk 17 kişi boğularak can verdi.

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Hava ısındı boğulma vakaları arttı: 6 ayda 17 kişi boğularak can verdi

Şanlıurfa’da hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yaşanan suda boğulma olaylarına dikkati çekmek amacıyla sosyal medya hesabında paylaşım yapan Vali Hasan Şıldık, sulama kanalı ve göletlere girilmemesi konusunda uyarılarda bulundu. 2024 yılında şu ana kadar 12'si çocuk 17 kişinin su kanalı, gölet ve benzeri yerlerde boğulduğunu aktaran Vali Şıldak, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Her yıl yaz döneminde çok sayıda çocuğumuz ve gencimiz maalesef çok üzücü bir şekilde suda boğularak hayatını kaybediyor. Sulama kanalları, barajlar ve göletler yüzmek ve serinlemek için uygun değildir. Buralarda suya girilmesi yasaklanmıştır ve son derece tehlikelidir. Lütfen çocuklarımızı bu tehlikeden koruyalım. Yeni can kayıplarını önleyelim."

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Kaynak: ANKA

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