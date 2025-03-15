Trafikte Vahşet Sahnesi! Yaptıkları da Sicili de Şaşkına Çevirdi
Zeyinburnu Y.B.T. isimli şahıs, trafikte tartıştığı kişiyi darbedip aracının aynasını kırdı. Bu görüntüler sosyal medyaya yayılınca ekipler harekete geçti. Gözaltına alınan şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydının olduğu ortaya çıktı.
Zeytinburnu Maltepe Mahallesi bir 'trafik magandası' dehşetine daha sahne oldu. Y.B.T., trafikte seyir halindeyken başka bir araçta bulunan M.T. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen Y.B.T., M.T.'yi darbedip otomobiline zarar verdi.
GÖRÜNTÜLER YAYILINCA EKİPLER HAREKETE GEÇTİ
Y.B.T. daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sosyal medyada yayınlanan görüntüler üzerine harekete geçen Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ait ekipler, Y.B.T.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri devam eden şüphelinin 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan kaydının olduğu belirlendi.
Kaynak: DHA
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