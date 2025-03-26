Manisa'da Bir Araçtan 7 Bin Sentetik Ecza Hapı Çıktı

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde gerçekleştirilen uyuşturucu madde ticareti operasyonunda bir başarıya imza atıldı.

Jandarma ekipleri durdurdukları araçta 7 bin 70 adet sentetik ecza hapı ele geçirdi. Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Otoyol Jandarması ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortaklaşa düzenlediği operasyonda, E.Ö. ve D.Ö. isimli şüpheliler gözaltına alındı.

Kaynak: İHA