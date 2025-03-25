Gaziantep’te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde aranan şahısların izini sürdü. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, haklarında 10 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş., A.Ö. ve A.Y. isimli üç hükümlünün Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde gizlendikleri adresler tespit edildi.

Yapılan eş zamanlı operasyonlarla saklandıkları yerlerde yakalanan şahıslar, gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. İşlemlerin ardından tutuklanan şüpheliler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA