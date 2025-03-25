Gaziantep’te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Gaziantep’te jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sonucu, haklarında uzun süreli hapis cezası bulunan 3 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep’te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 3 Kişi Yakalandı

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde aranan şahısların izini sürdü. Gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, haklarında 10 ila 12 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Ş., A.Ö. ve A.Y. isimli üç hükümlünün Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde gizlendikleri adresler tespit edildi.
Yapılan eş zamanlı operasyonlarla saklandıkları yerlerde yakalanan şahıslar, gözaltına alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. İşlemlerin ardından tutuklanan şüpheliler, cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep
Siirt’te Gizemli Görüntü Siirt’te Gizemli Görüntü
Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı Dev Havalimanı Kapandı! 145 Bin Yolcu Kapandı
34 Kilo Metamfetamin Ele Geçirilen Otomobilin Sürücüsü Tutuklandı 34 Kilo Metamfetamin Ele Geçirilen Otomobilin Sürücüsü Tutuklandı
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
ÇOK OKUNANLAR
CHP, Boykot Listesine Giren Markalara Seslendi: 'Noldu ya foton gitti?' CHP'den 'Boykot' Paylaşımları
İmamoğlu'nun Tutuklanması Anketlere Nasıl Yansıdı? İşte Merakla Beklenen CHP-AKP Oy Oranlarında Son Durum... Seçim Anketlerinde 'İmamoğlu' Fırtınası
İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme İslam Memiş Altında Kıyametin Kopacağı Tarihi Açıkladı: Gram Altında Deprem Etkisi Yaratacak Gelişme
AK Parti'den 'İmamoğlu' Kulisleri! İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?' İşte Konuşulan 3 Ayrı Görüş... 'KİME YARADI BU İŞ?'
Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor Özgür Özel Çağrı Yapmıştı: Boykot Seferberliği Çığ Gibi Büyüyor