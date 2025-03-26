Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep'te kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 2 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıslar A.C. ve A.H., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı

Gaziantep’te yürütülen operasyonlarda dolandırıcılık ile bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, yaptırmak, aracılık etmek veya yer temin etmek suçlarından haklarında 12 ile 13 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.C. ve A.H. isimli şahıslar, Şahinbey ve Oğuzeli ilçelerinde yakalandı.

Şüpheli şahıslar A.C. ve A.H., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hapis Cezası Bulunan Şüpheli Yakalandı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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