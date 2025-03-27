Mardin'de Korkunç Kaza: 3 Yaralı

Mardin'de feci bir kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün aracının takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

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Mardin'de Korkunç Kaza: 3 Yaralı

Mardin’in Ömerli ilçesinde sabah saatlerinde korkunç bir kaza meydana geldi. Çınaraltı Mahallesi'nde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Mardin'de Korkunç Kaza: 3 Yaralı - Resim : 1

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Kaynak: İHA

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