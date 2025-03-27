Elazığ'da 'Ruhsatsız Tabanca' Operasyonları: 35 Kişi Yakalandı

Elazığ'da mart ayında 35 kişi ruhsatsız tabanca ve tüfekle yakalanırken, çok sayıda silah ve mermi de ele geçirildi.

Elazığ'da 'Ruhsatsız Tabanca' Operasyonları: 35 Kişi Yakalandı

Elazığ'da, mart ayında gerçekleştirilen kapsamlı güvenlik operasyonlarında büyük başarı sağlandı. Yapılan çalışmalarda, ruhsatsız tabanca ve tüfek taşıyan 35 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda, 22 adet ruhsatsız tabanca, 252 adet fişek, 14 adet ruhsatsız tüfek, 72 adet kartuş ve toplamda 36 adet ruhsatsız ateşli silah ile 324 adet mermi ele geçirildi.

Elazığ'da 'Ruhsatsız Tabanca' Operasyonları: 35 Kişi Yakalandı - Resim : 1

Olayla ilgili olarak şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Bu operasyon, bölgedeki güvenlik ve asayişin sağlanmasına yönelik önemli bir adım olarak değerlendirildi.

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Kaynak: İHA

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