Kars'ta 'Ruhsatsız Silah' Operasyonu: 11 Gözaltı

Kars'ta 11 adrese ruhsatsız silah nedeniyle operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda silah ele geçirildi ve 11 kişi gözaltına alındı.

Kars'ta 'Ruhsatsız Silah' Operasyonu: 11 Gözaltı

Kars'ın Arapaçay ilçesinde Kars İl Jandarma Komutanlığı ve Arpaçay İlçe Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi. 11 şüpheliye yönelik, 11 adrese "Ruhsatsız Silah ile Mücadele" baskını yapıldı.

Jandarma ekiplerin 11 adrese eşzamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramada, 6 ruhsatsız tabanca,1 kuru sıkı tabanca, 9 tabanca şarjörü, 3 ruhsatsız av tüfeği, 183 9 mm çapında tabanca fişeği, 27 av tüfeği fişeği ve 1 muşta ele geçirildi. Operasyonda şüpheli 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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