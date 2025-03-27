Bakanlık Bayram İçin Alınan Trafik Tedbirlerini Açıkladı: Bu Araçlar Bayramda Anayollara Giremeyecek

Ramazan Bayramı tatil 9 güne çıkarılırken, İçişleri Bakanlığı, trafikte alınan tedbirleri açıkladı. Bakanlığın açıklamasına göre, bazı güzergahlarda oluşabilecek yoğunluğun azaltılması için kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine kısıtlama getirildi. Gıda, ilaç ve akaryakıt taşıyan araçlar ise zorunlu hallerde belirlenen güzergâhlarda ilerleyebilecek.

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Bakanlık Bayram İçin Alınan Trafik Tedbirlerini Açıkladı: Bu Araçlar Bayramda Anayollara Giremeyecek

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı için alınan trafik tedbirlerini duyurdu. Tatil 9 güne çıkarılırken, trafikte oluşabilecek yoğunluğun engellenmesi amacıyla bazı güzergahlarda kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine kısıtlama getirildi.

Bakanlığın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, “Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması ve eğitim ­öğretim dönemi ara tatilinin aynı döneme denk gelmesi sebebiyle özellikle büyükşehirlerden diğer şehirlere ve turizm bölgelerine giden güzergâhlarda taşıt trafiğinin yoğunlaşacağı öngörüldüğünden, İçişleri Bakanlığımız tarafından; vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafik kurallarına uyumunu artırmak, asayişi muhafaza etmek ve kamu düzenini korumak amacıyla bazı tedbirler alınmıştır” denildi.

Bakanlık Bayram İçin Alınan Trafik Tedbirlerini Açıkladı: Bu Araçlar Bayramda Anayollara Giremeyecek - Resim : 1

28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00’dan itibaren 30 Mart 2025 Pazar günü saat 01.00’e kadar geçerli olacak tedbirler şöyle sıralandı:

Ankara ili istikametine;

Anadolu (O4) otoyolu İstanbul ilinden Ankara iline kadar,
Kuzey Marmara (O7) otoyolu İstanbul ilinden Sakarya ili Akyazı İlçesine kadar,
D­100 karayolu İstanbul İlinden Bolu İli Gerede İlçesine kadar,
D­750 karayolu Bolu İli Gerede İlçesinden Ankara iline kadar,

İzmir ili istikametine;

O5 (Gebze­İzmir) otoyolunda, Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir, Manisa katılımlarından itibaren,
D-200, D-260 ve D­300 karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ili katılımlarından itibaren,

Antalya ili istikametine;

D­650 karayolunda, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur ili katılımlarından itibaren,
D­300 Karayolunda, Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Isparta ili katılımlarından itibaren, kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmemesine karar verilmiştir.
Ancak tedarik süreçlerinin aksamaması için; yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri gibi bozulabilir gıdalar, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ile akaryakıt taşıyan kamyon, çekici ve tanker cinsi taşıtların öncelikle ana arterler haricindeki güzergahlarda, zorunluluk halinde ise ana arterler üzerinde en az süreyle bulunacak şekilde istisnai olarak seyirlerine izin verilecektir.

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Kaynak: Haber Merkezi

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