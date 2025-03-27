Otomobille Denize Uçtu, Burnu Bile Kanamadı

Sinop’ta bir sürücü fren yerine gaza basınca dehşeti yaşadı. Araç metrelerce yüksekten denize uçtu, sürücü şans eseri yara almadı.

Otomobille Denize Uçtu, Burnu Bile Kanamadı

Sinop'ta sabah saatlerinde yaşanan korkutucu bir kaza, büyük paniğe yol açtı. Olay, Ordu Caddesi üzerindeki Mobil Plajı yakınlarında meydana geldi.

Park etmek isteyen sürücü Ş.U., fren yerine gaza basarak aracın kontrolünü kaybetti. Otomobil hızlanarak yaklaşık 15 metre yükseklikten denize düştü.

Otomobille Denize Uçtu, Burnu Bile Kanamadı - Resim : 1

Hurdaya dönen araçtan burnu bile kanamadan çıkan sürücü kıyıya çıkarıldı.

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Kaynak: İHA

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