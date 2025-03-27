Annesinden Ekrem İmamoğlu'na Ziyaret, 'Beni Üzmeyi Hiç Sevmez Evladım'

Tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun annesi Havva İmamoğlu, oğlunu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti. Havva İmamoğlu, “Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir. Bütün alem, millet biliyor evladımı. Evladımın görevi, devlete hizmet etmek. Halkını seviyor, halk da onu seviyor" ifadelerini kullandı.

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CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, hakkında başlatılan soruşturma nedeniyle tutuklanarak Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne götürüldü.

Ekrem İmamoğlu’nun ailesi Silivri’de tutuklu bulunan İmamoğlu’nu ziyaret etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan annesi Havva İmamoğlu, “Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir. Bütün alem, millet biliyor evladımı” ifadelerini kullandı.

Anne Havva İmamoğlu, cezaevi önünde yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“Oğlumun hiç suçu yok. İçi dışı bir. Bütün alem, millet biliyor evladımı. Evladımın görevi, devlete hizmet etmek. Halkını seviyor, halk da onu seviyor. Benim gördüğüm o. Ama bir an evvel evladımın çıkmasını istiyorum. İçeride durmasına dayanamıyorum. Morali iyi. Tabi bana göstermez, beni hiç üzmeyi istemez evladım.”

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Kaynak: ANKA

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