CHP’den Onay Çıktı! Ekrem İmamoğlu Resmen Cumhurbaşkanı Adayı

CHP Parti Meclisi, Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve cumhurbaşkanlığı adaylığı gündemiyle toplandı. Merakla beklenen toplantıda 6 Nisan'da partinin olağanüstü kurultaya gitmesine oy birliğiyle karar verildi.

İMAMOĞLU RESMEN ADAY

CHP Parti Meclisi toplantıda, yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da cumhurbaşkanı adayı olmasına karar verdi.

15 MİLYONDAN FAZLA OY ALDI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı ön seçimine aday olması için 116 vekilin imzasını almıştı.

Ön seçim sürecinde Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan İmamoğlu, CHP’nin kurduğu üye sandıklarından 1 milyon 653 bin, ‘Dayanışma Sandıklarından’ ise 14 Milyon 850 bin oy almıştı.

Kaynak: ANKA