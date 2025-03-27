Kocaeli'de Ağaca Asılı Erkek Cesedi Bulundu

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, Kayacık Mahallesi Rauf Denktaş Bulvarı'nda korkunç bir olay yaşandı. 57 yaşındaki Dursun Ali Aslan, bir ağaca asılmış halde ölü bulundu.

Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine, sağlık ve polis ekipleri olay yerine intikal etti. Yapılan ilk incelemelerde, Aslan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Ceset, otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, ölümün nedenini belirlemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu bir intihar mı yoksa cinayet mi soruşturmanın ardından belli olacak.

Kaynak: İHA