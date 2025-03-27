Sosyal Medyadaki Ekrem İmamoğlu Paylaşımlarına Gözaltı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklandığı soruşturmalara ilişkin sosyal medyada paylaşım yapan 30 kişi gözaltına alındı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmaların yankıları sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ve görevden uzaklaştırılmasının ardından büyüyen protestolar yurdun dört bir yanını sardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya platformu üzerinden İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla ilgili paylaşım yapan hesaplara ilişkin inceleme yaptı.

Sosyal Medyadaki Ekrem İmamoğlu Paylaşımlarına Gözaltı - Resim : 1

Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Kağıthane, Eyüpsultan, Bayrampaşa, Beyoğlu, Silivri, Küçükçekmece, Gaziosmanpaşa, Arnavutköy, Sultangazi, Bağcılar, Güngören, Pendik, Kadıköy, Ataşehir, Sultanbeyli, Ümraniye, Maltepe, Kartal, Üsküdar ve Çekmeköy'de eş zamanları baskınlar düzenlendi.

Baskınlarda 30 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Kaynak: AA-İHA

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