Dilek İmamoğlu, The Economist'e Yazdı... 'Ekrem'in Davası Kırılma Noktası Oldu'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 51 kişinin İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonda tutuklanması sonrası ülke genelinde protestolar devam ediyor. Yüzlerce kişinin gözaltına alınıp tutuklandığı eylemlerde polisin sert müdahalesi gündem olurken, Türkiye'de yaşananlar dünya kamuoyunda da konuşulmaya başlandı.

Görevden alınan Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu da, İngiltere merkezli The Economist gazetesine süreçle ilgili bir yazı kaleme aldı. "Ekrem İmamoğlu'nun eşi, tutuklanmasının, bir belediye başkanının nasıl bir harekete yol açtığını anlatıyor" başlıklı makalede Dilek İmamoğlu, eşinin gözaltına alınmasının Türkiye'de büyük bir üzüntü ve öfke yarattığını, iktidarın daha da otoriter bir rejim haline geldiğini ifade etti. Dilek İmamoğlu, uzun zamandır eşinin baskılara maruz kaldığını ama son aylarda bunun daha da sertleştiğini yazdı.

'CUMHURBAŞKANI DEMOKRASİYİ YENEMEYECEK'

Eşinin Mart 2019’daki yerel seçimlerde İstanbul’u kazanarak büyük bir siyasi zafer elde ettiğini ve 2024 yılındaki yerel seçimi de kazandığını hatırlatan Dilek İmamoğlu, bu durumun, halkın AKP iktidarını artık istemediğinin çok net bir göstergesi olduğunu belirtti. Dilek İmamoğlu, “Adaylığını engellemek için birçok itibarsızlaştırma kampanyaları ve hukuki engeller yaratmaya çalıştılar. En sonunda da üniversite diplomasını geçersiz ilan ettiler" ifadelerini kullandı. Dilek İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rakip cumhurbaşkanı adayını tutuklatarak demokrasiyi yenemeyeceğini söyledi.

'SİNDİRMEK İSTEDİLER AMA KIRILMA NOKTASI OLDU'

Dilek İmamoğlu, eşinin tutuklanmasıyla onu ve halkı sindirmeye çalıştıklarını ama tam aksine bu durumun insanları tetiklediğini ve Türkiye'nin dört bir yanında harekete geçirdiğini ifade etti. Yaşanan protestoların Türk demokrasisi için bir kırılma noktası olduğunu yazan Dilek İmamoğlu, "Ekrem'in davası artık daha büyük bir şeyin, hukukun üstünlüğünün çöküşünün, ifade özgürlüğünün daralmasının ve yönetenlerle oylarının geçersiz hale getirildiğini düşünenler arasında büyüyen ayrışmanın sembolü oldu" dedi.

'EKREM ASLA MÜCADELEDEN VAZGEÇEMEYECEK'

Türkiye’deki siyasi ve ekonomik krizin, gençlerin umutlarını tüketip ülkeyi terk etmelerine neden olduğunu belirten Dilek İmamoğlu, son olaylarla yeniden umudun büyüdüğünü dile getirdi. Partinin de müthiş güçlendiğini söyleyen Dilek İmamoğlu, "Ekrem, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi'nde 15 milyondan fazla kişinin oyunu aldı. O asla mücadeleden vazgeçemeyecek ve bu gücü de Türkiye’deki kadınlardan, annelerden, öğrencilerden ve işçilerden alıyor" diye yazdı. Dilek İmamoğlu yazıda, ülkesinin yeniden demokratik bir sisteme döneceğine olan inancını da vurguladı.

Kaynak: Haber Merkezi