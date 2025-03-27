Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: İBB'ye Yönelik Soruşturmalarda Son Durum

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uluslararası basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Tunç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalar hakkında konuştu. Tunç, iki soruşturmada 51 kişinin tutuklandığını, 14 kişinin ise arandığını aktardı.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde uluslararası basın kuruluşlarının temsilcilerinin yer aldığı basın bilgilendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tunç, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik başlatılan "yolsuzluk" ve "kent uzlaşısı" soruşturmalarına ilişkin bilgi verdi.

Soruşturmalar kapsamında 51 kişinin tutuklandığını belirten Tunç, 14 şüphelinin arandığını ifade etti.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Açıkladı: İBB'ye Yönelik Soruşturmalarda Son Durum - Resim : 1

Tunç'un açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"Biz hukuku sadece kanunlar bütünü olarak görmüyoruz. Hukukun üstünlüğünü demokrasimizin temel dayanaklarındandır.

Aralarında İBB Başkanı'nın da bulunduğu 106 kişi hakkında 2 ayrı soruşturma başlatılmıştır. 7 kişi hakkında terör örgütü kurmak suçlamasıyla soruşturma başlatılmış 3 şüpheli tutuklu, 1 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmiş, 1 şüpheli ise gözaltında bulunmaktadır. Her iki soruşturmada 51 kişi tutuklanmıştır, 14 kişi hala aranıyor.

Gözaltı işlemleri başladığı andan itibaren bazı çevreler soruşturma makamını baskı altına almaya çalışmıştır. Kamuoyunda bazı çevreler soruşturmayı siyasi saikle yapıldığı algısını yaratmaya çalışmıştır. Sayın Cumhurbaşkanımıza saygı sınırlarını aşan ithamlarda bulunmuşlardır. Bu iddiaları reddediyoruz. Soruşturma tamamen bağımsız adli makamlar tarafından yürütülmektedir. Cumhuriyet savcısı şüphelinin lehine ve aleyhine olan delilleri toplamakla yükümlüdür. Herkes bilmelidir ki hukuk devletinde suç işlendiğine dair bir delil varsa gerekli savunma mahkemede yapılır sokakta değil. Yargı makamında savunma yapmak bir hak ve sorumluluktur.

Tarafsız ve bağımsız Türk yargısına güvenilmelidir. Adaletin tecellisi için verilecek kararı saygı ile karşılamak hepimizin sorumluluğudur."

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Kaynak: Haber Merkezi

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