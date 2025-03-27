Emekli İkramiyesindeki Artışa Tepki, ‘İki Ejder Meyvesi Alınmıyor’

CHP’li Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada emekli bayram ikramiyesi artırılmasını talep etti.

Gürer, emekli ikramiyelerine getirilen bin liralık artışın hiçbir vicdan tarafından kabul edilemeyeceğini belirtirken, artışın bu kadar düşük tutulmasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha ne verecektik” ifadelerini doğru bulmadığını belirtti.

'İKİ EJDER MEYVESİNİ KARŞILAMIYOR'

Bu artışı neden doğru bulmadığına da açıklık getiren Gürer, bir adet ejder meyvesinin 560 lira olduğunu belirterek, yapılan zammın iki ejder meyvesini bile karşılamadığını dile getirdi.

“En az asgari ücret olsun” talebinin emeklinin durumunu gördükleri için söylediklerini belirterek, AKP’li milletvekillerinin de akrabalarının, yakınlarının aralarında da emekliler olduğunu söyledi.

“Hiç mi onların seslerini duymuyorlar” diyen Gürer, Kadir Gecesi’ni anımsatarak emekli ikramiyelerinin emeklilerin yüzlerini güldürecek bir rakama çıkarılmasını talep etti.

Gürer son olarak, milletvekili olduğu Niğde’den Ankara’ya geliş gidiş ücretinin bin lirayla karşılayamadıklarını da ifade etti.