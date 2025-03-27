Emekli İkramiyesindeki Artışa Tepki, ‘İki Ejder Meyvesi Alınmıyor’

CHP Niğde Milletvekili, TBMM’de görüşülen Gençlik ve Spor Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarla ilgili kanun teklifi görüşülmesi esnasında söz aldı. Gürer, emekli bayram ikramiyesinde yapılan artışa tepki gösterdiği konuşmasında, bin liranın iki ejder meyvesini bile karşılamadığını belirtti.

Mert Odabaş Mert Odabaş
Son Güncelleme:
Emekli İkramiyesindeki Artışa Tepki, ‘İki Ejder Meyvesi Alınmıyor’

CHP’li Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada emekli bayram ikramiyesi artırılmasını talep etti.

Gürer, emekli ikramiyelerine getirilen bin liralık artışın hiçbir vicdan tarafından kabul edilemeyeceğini belirtirken, artışın bu kadar düşük tutulmasını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Daha ne verecektik” ifadelerini doğru bulmadığını belirtti.

'İKİ EJDER MEYVESİNİ KARŞILAMIYOR'

Bu artışı neden doğru bulmadığına da açıklık getiren Gürer, bir adet ejder meyvesinin 560 lira olduğunu belirterek, yapılan zammın iki ejder meyvesini bile karşılamadığını dile getirdi.

“En az asgari ücret olsun” talebinin emeklinin durumunu gördükleri için söylediklerini belirterek, AKP’li milletvekillerinin de akrabalarının, yakınlarının aralarında da emekliler olduğunu söyledi.

“Hiç mi onların seslerini duymuyorlar” diyen Gürer, Kadir Gecesi’ni anımsatarak emekli ikramiyelerinin emeklilerin yüzlerini güldürecek bir rakama çıkarılmasını talep etti.

Gürer son olarak, milletvekili olduğu Niğde’den Ankara’ya geliş gidiş ücretinin bin lirayla karşılayamadıklarını da ifade etti.

Etiketler
Emekli bayram ikramiyesi Ömer Fethi Gürer
Son Güncelleme:
Et İthalatına Sert Tepki, ‘Piyasayı Alt Üst Ediyorsunuz’ Et İthalatına Sert Tepki, ‘Piyasayı Alt Üst Ediyorsunuz’
Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün Pırasa Yemeği Yiyen Herkesi İlgilendiriyor! Pırasa Yerken Bir Kez Daha Düşünün
Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı
İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli? İBB Başkanvekili Seçilen Nuri Aslan Kimdir Kaç Yaşında ve Nereli?
CHP’den ‘Tarımda Kuraklık Krizi' Uyarısı CHP’den ‘Tarımda Kuraklık Krizi' Uyarısı
Türkiye İçin Çarpıcı Anket! Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor? Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor?
ÇOK OKUNANLAR
Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var Trafikte Yeni Kurallar! Meclis'ten Geçti: Artık 250 Bin TL Cezası Var
Uludağ'da Otel Yangını! Milli Kayakçı Berkin Usta ve Babası Yahya Usta Hayatını Kaybetti Milli Kayakçı ve Babasından Kahreden Haber
'İmamoğlu İçin Sahte Tanık Aranıyor' Demişti... CHP'li Vekile Bir Soruşturma Daha! CHP'li Vekile Bir Soruşturma Daha!
Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı
Türkiye İçin Çarpıcı Anket! Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor? Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor?