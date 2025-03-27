Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı

Son 4 yılda 3 kere anjiyo olan ve 6 stent takılan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi'nde rahatsızlanarak yine hastaneye kaldırıldı.

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Mahir Polat Hastaneye Kaldırıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) düzenlenen 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında tutuklan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tutuklu bulunduğu cezaevinde fenalaştı.

KARDİYOLOJİ BÖLÜMÜNE SEVK EDİLDİ

Öte yandan Mahir Polat'ın dün de hapishanede rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Polat'ın bugün bir kez daha rahatsızlanmasının ardından Silivri Devlet Hastanesi Kardiyoloji Bölümü’ne sevk edildi.

'2 HAFTA ÖNCE ANJİYO OLDUM, 6 STENT TAKILI'

Mahir Polat, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polislerine ifade verirken yaşadığı sağlık sıkıntılarını da dile getirmiş; son olarak 2 hafta önce anjiyo olduğunu ve toplam 6 stent takıldığını ve iki damarının ise tıkalı olduğunu ifade etmişti.

Polat, ifadesinde tıkalı bulunan iki damarı nedeniyle önümüzdeki haftalar için anjiyo olmasının planlandığını, halihazırda tedavisinin sürdüğünü ve ilaç kullandığını da belirtmişti.

'VÜCUDUMDA KANSER TAKİBİ YAPILIYOR'

Polat, ifadesinin devamında bu hastalıklarının yanı sıra tiroid kanseri geçirmesi nedeniyle düzenli pet çekimleri yapılarak vücudunun başka bir noktasında kanser çıkıp çıkmadığının takip ve tedavisinin yapıldığını, uyku apnesi nedeniyle cihaza bağlı olarak uyuduğunu, hipertansiyon ve şeker hastası olduğunu söylemişti.

Zeki Demirkubuz'dan 'Mahir Polat' PaylaşımıZeki Demirkubuz'dan 'Mahir Polat' PaylaşımıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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