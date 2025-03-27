Et İthalatına Sert Tepki, ‘Piyasayı Alt Üst Ediyorsunuz’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, yaptığı yazılı açıklamada hükümetin tarım ve hayvancılık politikalarının rant odaklı olduğuna dikkat çekti.

Adem, iktidarın Türkiye’nin sığır üretiminde Avrupa birincisi olduğunu dile getirdiğini belirtirken, bu süreçte Brezilya’dan neden 10 bin tonluk donuk ithal edildiğini sordu.

İktidarın söylediği rakamlar ile vatandaşın yaşadığı gerçeklerle örtüşmediğini; üreticiyi perişan ettiklerini ve hayvancılığın bitme noktasına geldiğine dikkat çekerek, ‘çözüm’ diyerek ithalat kapsının açıldığını ifade etti. Adem, asıl sorunun hükümetin ne üreticinin sesini ne de tüketicinin sofrasındaki yangını görmemesi olduğunu belirtti.

‘DIŞARIDAN ET İTHAL EDEN KAFA HANGİ SORUNU ÇÖZEBİLİR?’

Ülkede hayvancılığın desteklenmesi yerine sürekli olarak ithalat yapılmasıyla yaşanan krizin yönetilemeyeceğini belirten Adem, “Üreticiyi desteklemek yerine dışarıdan et ithal eden kafa hangi sorunu çözebilir? Çünkü sizin kafanız memleket meselelerine değil, rant meselelerine çalışıyor!” sözleriyle ithalatçı politikalara tepki gösterdi.

‘PİYASA ALT ÜST EDİLİYOR’

Adem, iktidarın hiçbir şey yapmasaydı her şeyin daha iyi olacağına dikkat çekerek, Türkiye’nin zaten üreteceğini ve güçlü olduğunu ifade etti. İktidarın üreticiyi desteklemek yerine ithalat yapmayı tercih ettiğine vurgu yapan Adem, yetkililerin üreticinin elindeki hayvanı ucuza almak için baskı yaptığını sonra da dışarıdan donuk et getirerek piyasayı alt üst ettiklerini belirtti.

İthalat yapılarak fiyatların baskılanmaya çalışıldığını ancak bu tercihin yerli üreticiyi tamamen yok etmekten başka bir işe yaramayacağını ifade eden Adem, ”Üretici küstü mü, bir daha kazanamazsınız! Bugün Brezilya’dan ithalat yaparak günü kurtarıyorsunuz ama yarın bu ülkenin çiftçisi, besicisi hayvancılığı bırakınca ne yapacaksınız?” sorusunu iktidara yöneltti.

Türkiye’deki et fiyatlarının yükselmesinin üreticinin değil iktidarın yanlış politikalarının sonucu olduğuna dikkat çeken Adem, hayvancılıkla ilgili hiçbir yapısal reformun yapılmadığını, üretim maliyetinin düşürülmediğini, yem fiyatlarının kontrol altına alınmadığını belirtti.