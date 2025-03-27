Türkiye İçin Çarpıcı Anket! Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor?

Muhalefet cephesinin erken seçim çağrıları devam ederken çarpıcı bir anket paylaşıldı. Ankete göre Türkiye erken seçime giderse CHP yüzde 35.1 ile birinci parti oluyor. AKP ise yüzde 30.2 ile ikinci sırada yer alıyor.

Eda Narin Eda Narin
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Türkiye İçin Çarpıcı Anket! Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası muhalefet cephesi erken seçim çağrılarını sürdürürken dikkat çeken bir anket yayımlandı. Veri analisti Murat Kızılboğa, muhtemel bir erken seçim olması durumunda partilerin aldığı oy oranını paylaştı.

Ankete göre, CHP yüzde 35.1 ile Türkiye'nin birinci partisi konumunda. AKP ile yüzde 30.2 ile CHP'yi takip ediyor. Üçüncü sırada yüzde 7.9 ile DEM Parti yer alırken; MHP ise yüzde 7.2 ile dördüncü sırada.

İşte erken seçim anketinin sonuçları:

  • CHP: Yüzde 35.
  • AKP: Yüzde 30.2
  • DEM Parti: Yüzde 7.9
  • MHP: Yüzde 7.2
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 5.8
  • Zafer Partisi: Yüzde 5.5
  • İYİ Parti: Yüzde 3.8
  • Yeni Yol Partisi: Yüzde 1.3
  • Büyük Birlik Partisi: Yüzde 0.9
  • Anahtar Parti: Yüzde 0.7
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 0.6
  • HÜDA PAR: Yüzde 0.5
  • Diğer: Yüzde 0.5

Türkiye İçin Çarpıcı Anket! Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor? - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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Türkiye İçin Çarpıcı Anket! Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor? Herkesin Merak Ettiği Soru... Erken Seçim Olursa İpi Kim Göğüslüyor?