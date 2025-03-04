Eskişehir'de Parkta Ceset Bulundu

Eskişehir'de sokak ortasında bir erkek cesedi bulundu. Cesedin 54 yaşındaki H.K.'ye ait olduğu belirlendi. Şüpheli olarak değerlendirilen olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Eskişehir'de Parkta Ceset Bulundu

Eskişehir'de sabah saat 10.00 sıralarında Yenibağlar Mahallesi Tanyolu Sokak’taki parkın yanında hareketsiz yatan bir kişiyi görenler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Kimliği bulunmayan kişinin, yapılan incelemeler sonucunda 54 yaşındaki H.K. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri, ölümün şüpheli olduğunu değerlendirerek olay yerinde inceleme yaptı. H.K.'nin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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