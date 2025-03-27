DEM Parti'nin İlk Bayram Ziyareti MHP'ye

DEM Parti'nin bayramlaşma programı belli oldu. DEM'in heyetinin ilk ziyaretini MHP'ye yapacak olması dikkat çekti.

DEM Parti'nin İlk Bayram Ziyareti MHP'ye

Ramazan Bayramı’na sayılı günler kala Meclis’teki siyasi partilerin bayramlaşma programları da netleşmeye başladı. Son olarak DEM Parti, bayramlaşma programını açıkladı. Bayramın ikinci gününde ziyaretlere başlayacak olan DEM Parti’nin ilk ziyaretini MHP’ye yapacağı öğrenildi.

DEM Parti, daha sonra sırasıyla Gelecek Partisi, AKP, Saadet Partisi ve DEVA Partisi’ni ziyaret edecek.

DEM Parti’nin ziyaret heyetinde Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Hakkari Milletvekili Onur Düşünmez, Halklar ve İnançlar Komisyonu Üyesi Zeyno Bayramoğlu gibi isimler yer alacak.

DEM Parti’ye gelecek ziyaretler ise, Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan, Halklar ve İnançlar Komisyonundan sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Yüksel Mutlu ve Bitlis Milletvekili Hüseyin Olan tarafından ağırlanacak.

Heyetlerin programı şöyle:

09.25 – 09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi, 10.15 – 10.30 arasında Gelecek Partisi, 12.30 – 12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi, 13.30 – 13.45 arasında Saadet Partisi ve 14.15 – 14.30 arasında DEVA Partisi

DEM Parti’ye gelecek heyetlerin programı ise şöyle:

09.25 – 09.40 arasında Milliyetçi Hareket Partisi, 10.15 – 10.30 arasında Gelecek Partisi, 12.30 – 12.45 arasında Adalet ve Kalkınma Partisi, 13.30 – 13.45 arasında Saadet Partisi ve 14.15 – 14.30 arasında DEVA Partisi

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Kaynak: ANKA

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