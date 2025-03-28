CHP'nin Boykotyap Sitesine Erişim Engeli

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınması ve tutuklanması sürecinde CHP tarafından Saraçhanede yapılan eylemlerde CHP lideri Özgür Özel'in boykot listesini duyurduğu boykot.com sitesine mahkeme kararıyla erişim engeli getirildi.

Siteye erişim engeli getirilmesine ilişkin CHP tarafından henüz bir açıklama gelmedi. Öte yandan siteye giriş yapıldığında Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellendiği bilgisi görülüyor.

Ayrıca Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde de mahkeme kararı ile boykot.com sitesine erişim engeli getirildiği belirtiliyor.

Kaynak: ANKA