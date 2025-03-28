Yurt Genelindeki Bahar Havası Yalancı Çıktı... Meteoroloji Saat Verdi, Kuvvetli Yağış Geliyor!
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; bir süredir bahar havasının hissedildiği Türkiye genelinde yağışlar geri dönüyor. Yedi bölgede sağanak yağış beklenirken, özellikle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir ve Denizli'de öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de de kuvvetli fırtına etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarının; ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinin, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege'nin, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SİNOP °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi