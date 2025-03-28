Yurt Genelindeki Bahar Havası Yalancı Çıktı... Meteoroloji Saat Verdi, Kuvvetli Yağış Geliyor!

Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; bir süredir bahar havasının hissedildiği Türkiye genelinde yağışlar geri dönüyor. Yedi bölgede sağanak yağış beklenirken, özellikle Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak, Kütahya, İzmir ve Denizli'de öğleden sonra kuvvetli yağış bekleniyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de de kuvvetli fırtına etkili olacak.

Son Güncelleme:
Yurt Genelindeki Bahar Havası Yalancı Çıktı... Meteoroloji Saat Verdi, Kuvvetli Yağış Geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in batısı ile Bayburt, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklıklarının; ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkati ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Batı Karadeniz'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Yurt Genelindeki Bahar Havası Yalancı Çıktı... Meteoroloji Saat Verdi, Kuvvetli Yağış Geliyor! - Resim : 1

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Edirne ve Çanakkale çevrelerinin, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Çanakkale, Balıkesir ve Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kıyı Ege'nin, öğleden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Manisa, Uşak ve Kütahya çevreleri ile İzmir ve Denizli'nin kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; İç Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin iç kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 28°C
Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 29°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ankara ve Eskişehir çevreleri ile Sivas'ın doğu ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

Yurt Genelindeki Bahar Havası Yalancı Çıktı... Meteoroloji Saat Verdi, Kuvvetli Yağış Geliyor! - Resim : 2

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Zonguldak, Bartın, Bolu ve Düzce çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SİNOP °C, 16°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

TRABZON °C, 20°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

KARS °C, 18°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

VAN °C, 11°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Diyarbakır ve Batman çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

SİİRT °C, 24°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu

Ramazan Bayramı'nda Hava Durumu Nasıl Olacak? Bayram Haftasında Hava Nasıl, Yağmur Var mı? İşte Meteoroloji Hava Durumu TahminleriRamazan Bayramı'nda Hava Durumu Nasıl Olacak? Bayram Haftasında Hava Nasıl, Yağmur Var mı? İşte Meteoroloji Hava Durumu TahminleriYaşam
Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: İkisi Birden Fena VuracakMeteoroloji Bölge Bölge Uyardı: İkisi Birden Fena VuracakGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Meteoroloji Hava Durumu Sağanak yağış
Son Güncelleme:
ODTÜ'de 'Şarkı Söyleme' Eylemine Polis Müdahalesi: Öğrenciler Gözaltında ODTÜ'de 'Şarkı Söyleme' Eylemindeki Öğrenciler Gözaltında
Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor Ne Nane Ne de Sarımsak! Bir Tutamı Bİle Yetiyor, Bütün Hastalıkları Def Ediyor
Sivas'ta Feci Kaza! Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı, 10 Yaralı Yolcu Otobüsüyle Otomobil Çarpıştı, 10 Yaralı
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
ÇOK OKUNANLAR
Avukatı Gözaltına Alındı! Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama Avukatı Gözaltına Alındı! Ekrem İmamoğlu'ndan İlk Açıklama
CHP'nin Boykotyap Sitesine Erişim Engeli CHP'nin Boykotyap Sitesine Erişim Engeli
Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat! 25 Bin Liradan 185 Bin Liraya Yükseltildi: Karar Resmi Gazete'de Yurt Dışına Çıkacaklar Dikkat! 25 Bin Liradan 185 Bin Liraya Yükseltildi: Karar Resmi Gazete'de
Bankalarda Yeni Dönem! Kıymetli Madende Kapsam Genişledi: Artık O da Alınıp Satılabilecek Bankalarda Yeni Dönem! Kıymetli Madende Kapsam Genişledi: Artık O da Alınıp Satılabilecek
Ödeme Sistemlerine Sıkı Kurallar! 'FAST' Zorunluluğu Geldi: 31 Aralık Son Tarih Ödeme Sistemlerine Sıkı Kurallar! 'FAST' Zorunluluğu Geldi: 31 Aralık Son Tarih