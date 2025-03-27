Ramazan Bayramı'nda Hava Durumu Nasıl Olacak? Bayram Haftasında Hava Nasıl, Yağmur Var mı? İşte Meteoroloji Hava Durumu Tahminleri

Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala, tatil planları yapan vatandaşlar için en çok merak edilen konulardan biri hava durumu oldu. Bayramda plan yapmak isteyenler ilk olarak 'Bayramda hava nasıl olacak?', 'Ramazan Bayramı haftasında hava nasıl, yağmur var mı?' sorularına araştırmaya başladı. İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, İzmir hava durumu tek tek araştırılıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı hava durumu...