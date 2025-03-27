Ramazan Bayramı'nda Hava Durumu Nasıl Olacak? Bayram Haftasında Hava Nasıl, Yağmur Var mı? İşte Meteoroloji Hava Durumu Tahminleri
Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramda plan yapmak isteyenler 'Bayramda hava nasıl olacak?', 'Ramazan Bayramı haftasında hava nasıl, yağmur var mı?' sorularını araştırmaya başladı. İşte İstanbul, Ankara, İzmir'in ve diğer bölgelerin Ramazan Bayramı hava durumu...
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Ramazan Bayramı’na kısa bir süre kala, tatil planları yapan vatandaşlar için en çok merak edilen konulardan biri hava durumu oldu. Bayramda plan yapmak isteyenler ilk olarak 'Bayramda hava nasıl olacak?', 'Ramazan Bayramı haftasında hava nasıl, yağmur var mı?' sorularına araştırmaya başladı. İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, İzmir hava durumu tek tek araştırılıyor. İşte 2025 Ramazan Bayramı hava durumu...
BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?
Meteorolojik verilere göre, 29 Mart Cumartesi günü itibarıyla yağışlı hava dalgası Türkiye'nin doğu kesimlerine yönelerek İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkisini gösterecek.
30 Mart Pazar günü, yani Ramazan Bayramı’nın birinci gününde, yağışlar yurt genelinde yayılacak. 31 Mart ve 1-2 Nisan tarihlerinde ise birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.
İSTANBUL, ANKARA VE İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, büyük şehirler için detaylı tahminleri paylaştı:
İstanbul: Çarşamba ve perşembe günleri yağış beklenmiyor. Ancak cuma gününden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hafta başında sıcaklık 24 dereceye kadar çıkarken, hafta sonu düşüş bekleniyor.
İzmir: Hafta ortasında sıcaklık 27 dereceyi bulacak. Cuma günü ise sağanak yağışlar geliyor. Bayramda sıcaklık 22 derece civarına gerileyecek.
Ankara: Cuma gününe kadar yağış beklenmiyor. Hafta sonunda ise hafif yağmur geçişleri görülebilir. Başkentte sıcaklık 25-26 dereceden 21-22 dereceye kadar düşecek.
SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİNE DÖNÜYOR
Genel olarak bakıldığında, hafta sonuyla birlikte Türkiye’nin iç ve batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşması bekleniyor. Bayram boyunca plan yapacakların ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmalarında fayda var.