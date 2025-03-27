Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: İkisi Birden Fena Vuracak
Meteoroloji 27 Mart 2025 hava tahmin raporunu paylaştı. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrederken çöl tozu ve sis dolayısıyla göz gözü görmeyecek. İşte 27 Mart Perşembe bölge bölge hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olacak hava durumu tahminlerini yayınladı. Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış, toz taşınımı ve çığ tehlikesi konusunda kritik uyarılar yapıldı.
YAĞIŞ NERELERDE ETKİLİ OLACAK?
Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen yurdumuzda, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
TOZ TEHLİKESİ
Ülkenin iç ve batı bölgelerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve solunum sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.
SİS VE PUS YOLDA
Bu sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşe karşı tedbirli olmaları gerekmekte.
SICAKLIKLAR
Mevsim Normallerinin Üzerinde Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildiriyor. Bahar aylarına rağmen sıcak havalar etkisini göstermeye devam edecek.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 26°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 29°C
Parçalı çok bulutlu
MERSİN °C, 25°C
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Karadeniz'de toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu
KARS °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 28°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi