Meteoroloji Bölge Bölge Uyardı: İkisi Birden Fena Vuracak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde etkili olacak hava durumu tahminlerini yayınladı. Havalar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, bazı bölgelerde kuvvetli yağış, toz taşınımı ve çığ tehlikesi konusunda kritik uyarılar yapıldı.

YAĞIŞ NERELERDE ETKİLİ OLACAK?

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen yurdumuzda, Trakya, Doğu Anadolu’nun doğusu, Çanakkale, Balıkesir’in batı kıyıları, Kahramanmaraş’ın kuzey ve batısı, Rize ve Artvin’in iç kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

TOZ TEHLİKESİ

Ülkenin iç ve batı bölgelerinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor. Bu durumun hava kalitesinde düşüşe, görüş mesafesinde azalmaya ve solunum sorunlarına yol açabileceği belirtiliyor. Vatandaşların dikkatli olmaları öneriliyor.

SİS VE PUS YOLDA

Bu sabah ve gece saatlerinde özellikle iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. Sürücülerin görüş mesafesinde yaşanabilecek düşüşe karşı tedbirli olmaları gerekmekte.

SICAKLIKLAR

Mevsim Normallerinin Üzerinde Meteoroloji uzmanları, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildiriyor. Bahar aylarına rağmen sıcak havalar etkisini göstermeye devam edecek.

Rüzgarın genellikle güney yönlerden, hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Balıkesir'in batı kıyıları ve Çanakkale çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 26°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra K. Maraş'ın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin batısında toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 29°C

Parçalı çok bulutlu

MERSİN °C, 25°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin aralıklı yerel yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Orta Karadeniz'de toz taşınımının görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu

KARS °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 28°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

Kaynak: Haber Merkezi